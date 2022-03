Martine Toftaker var bare 16 år da hun flyttet til Sverige for å satse på bordtennis. Valget var enkelt, ifølge 18-åringen.

Hun vil skrive seg inn i norsk idrettshistorie.

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli den første funksjonsfriske norske som spiller bordtennis i et OL. Det hadde vært kjempekult å kvalifisere seg, sier Toftaker til NRK, som i første omgang skal kjempe om gull under NM-veka denne uken.

TALENT: Toftaker er rangert som Norges fjerde beste spiller. Foto: Ingrid Heier Jorstad / NRK

Sett av millioner

Men det er ikke bare i bordtennishallen Toftaker briljerer. Lørenskogjenta, som nå bor i svenske Halmstad, har nemlig en stor fanskare på den sosiale medieplattformen TikTok.

Der er hun sett av millioner.

Med sminkevideoer, hvor hun deler tips og triks, har Toftaker bygd seg opp en enorm popularitet på plattformen. Det hele startet da hun publiserte en video hvor hun testet vippeserum, etter å ha blitt introdusert for det av en venninne.

– Jeg prøvde det, og tok noen før og etter bilder. Så var det ganske store forandringer. Det var vel mange som synes det var kult å prøve det selv.

Dette er TikTok: Ekspandér faktaboks På plattformen kan man dele videoer fra 30 sekunder til 3 minutter.

Innholdet i videoene varierer kraftig - alt fra dans til humor og politikk deles på plattformen.

Hovedsiden kalles "for you page" - der kan du få opp videoer fra hele verden.

TikTok styres av algoritmer som gjør at du får opp videoer som ligner på dem du har likt, eller sett flere ganger.

Videoen gikk «viralt», og har i skrivende stund, godt over elleve millioner visninger. Like etter lagde hun en lignende video som også har passert 10 millioner visninger.

– Jeg la ut videoen på riktig tid, og så plutselig gikk den helt viralt. Den fikk masse likes og jeg fikk mange nye følgere – jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Det var veldig kult. Man blir jo litt avhengig på en måte, når det først skjer vil man bare få det til å skje igjen.

POPULÆR: Toftaker har generert millioner av visninger og har nesten 40 000 følgere på TikTok. Foto: Privat

Tjener penger på sminke

Toftaker er regnet som en av Norges beste bordtennispillere, men det er på TikTok 18-åringen tjener pengene sine.

Som følge av den store følgeskaren på appen, har Toftaker inngått samarbeid med flere ulike sminkeaktører.

– De som står bak vippeserumen jeg lagde videoer på ville gjøre et samarbeid med meg. Vi inngikk et betalt samarbeid og jeg fikk noen produkter gratis.

– Det var også et annet merke som spurte om jeg ville jobbe som «spesial manager» og reklamere for dem. Det gjør jeg. Så nå jobber jeg for et øyenbrynsproduktmerke, hjelper dem og får betalt for det, sier hun.

Toftaker får betalt for å promotere produktene med lage TikTok-videoer. I tillegg er en av arbeidsoppgavene hennes å lete etter «influencere» som kan reklamere for produktene.

Det er hovedsakelig tre gruppe mennesker hun leter etter.

– Jeg leter for det meste etter sminkeinfluencere, mammaer, «momfluencers» som det heter og idrettsfolk, for eksempel fitnessinfluencere.

Toftaker sier hun har en fast lønn på fire tusen kroner i måneden, pluss bonuser hvis hun lager en viralvideo. Ifølge 18-åringen, bruker hun mellom tre til fire timer hver dag på jobben.

Hun er likevel klar på hva som er første prioritet.

– Bordtennisen kommer først, så hvis jeg ikke har tid til å jobbe, så er det fordi jeg må trene. Sjefen vet at jeg er bordtennisspiller så derfor har jeg har ganske fleksibel arbeidstid hvor jeg kan styre litt selv. Det er gøy, selv om det noen ganger er slitsomt. Det er noe jeg er interessert i, og jeg liker jo sosiale medier og lage videoer. Det er en jobb som passer meg bra.

FLYTTET: Toftaker bor og trener i Sverige. Nylig byttet hun klubb til Junu, som spiller i den svenske Eliteserien. Her fra NM-veka. Foto: Ingrid Heier Jorstad / NRK

Tror på gull

Toftaker legger ikke bare ut sminkeinnhold på TikTok. Det er tross alt bordtennis som ligger hjerte hennes nærmest.

Nylig opprettet hun en bruker på appen hvor hun deler videoer fra hverdagen som utøver.

– Jeg har lagt ut litt mindre på «sminkebrukeren» i det siste, fordi jeg startet en annen bruker som er en bordtennisvlogg. Der filmer jeg fra turneringer, hvordan det er å reise og hva jeg gjør i hverdagen.

– Den har fått ganske bra engasjement og jeg synes det er gøy fordi folk følger med og synes bordtennis er gøy, fortsetter hun.

VENNER: Toftaker bor sammen med lagvenninne Rikke Skåttet i Halmstad. De har kjent og spilt mot hverandre siden barndommen. Foto: Privat

Denne uken er hun aktuell som en av favorittene til å ta gull under NM-veka. En av hennes største konkurrenter der er jevngamle Rikke Skåttet, som hun bor og trener med i Sverige.

– De hardeste kampene blir jo fort Rebekka (Carlsen) og Rikke. Men så lenge jeg fokuserer på mine arbeidsoppgaver og det jeg er god på, så tror jeg at det skal gå bra.

Toftaker føler hun har gode muligheter til å gå helt til topps.

– Jeg har trent og spilt veldig bra det siste året. Jeg skal så klart prøve å vinne. For to år siden så kom jeg til finalen, men tapte etter en jevn kamp. Jeg har stor tro på at jeg kan vinne i år, sier 18-åringen.