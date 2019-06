Supertalentet (17) kom til Norge som båtflyktning i fjor

17-åringen kommer fra Tyrkia, og har bodd i Norge i åtte månder. Denne uken har han vært med på NM-veka, som naturligvis er hans første møte med norgesmesterskapet.

Han svarer på alle spørsmål på norsk. Prater med rivaler, trenere og andre på fektearenaen. Det er slik han har lært seg språket.

Han var på ungdomslandslaget i fekting i Tyrkia, men der kunne han ikke bli værende. Familien fryktet at faren kom til å bli torturert.

– Jeg måtte flykte, jeg vil jo ikke at pappa skulle bli torturert, sier Kurt.

Kurts eneste utvei var å ta kontakt med menneskesmuglere, som kunne hjelpe dem ut av landet. Første etappe var en stappfull båt, fra en havneby i Tyrkia. Midt på natten forlot han alt han eide, og seilte ut av Tyrkia.

– Jeg husker ikke alt, jeg var så redd. Vi kunne ha havnet i sjøen, vi kunne bli tatt av politiet eller vi kunne ha druknet. Jeg var så redd at jeg ikke klarte å stå på beina, forteller 17-åringen.

SJEKK: Kurt gjør en siste sjekk på kården før NM-kampene starter. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Betalte for menneskesmugling

Ifølge 17-åringen var det ti stykker som var stuet inn i en liten båt. Det eneste han så var måneskinnet. Alt var mørkt, og alle på båten var livredde.

Det er under ett år siden den farefulle reisen gjennom Europa. Først fra Tyrkia til Hellas. Så ny runde med menneskesmuglere som tok dem videre til Italia. Kurt forteller at han og faren betalte nesten 100 000 kroner for de to båtetappene.

Deretter fortsatte turen opp gjennom Europa og til Norge.

Han visste med en gang at han ville fortsette karrieren som fekter. Målet er å bli norsk og kjempe for Norge. Han startet karrieren i Norge i Njård, men ble senere flyttet til Kristiansand, der han nå fekter for Kristiansand Kårdeklubb.

Knallhard motstand

Han satser på å komme inn på toppidrettsgymnas til høsten for å kombinere skole og idrett.

– Jeg har fektet i Tyrkia i åtte år, og nå er planen å bli norsk. Det er utrolig gøy å fekte, sier Kurt.

I NM denne uken fikk han det svært tøft. Han er 17 år, og måtte kjemoe mot langt mer erfarne fektere i U23-klassen. Han møtte mye eldre motstand, men klarte likevel å ta flere seire i puljespillet.

I utslagsrundene røk han ut i åttedelsfinalen.