Supertalent knuste nordisk rekord: – Helt sinnssykt

– Den mest spennende svømmeren vi har, mener NRKs ekspert Aleksander Hetland.

Nordmannen satte nemlig norsk rekord med tiden 1.54,08 – halvannet sekund bedre enn hans forrige rekord på 1.55.52.

Samtidig slo han Simon Sjödins nordiske rekord på 1.54,28 med to tideler, ifølge medley.no.

Tiden holdt til en tredjeplass i forsøksheatet.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var kjempekjekt, og jeg må snakke med treneren på hva jeg kan forbedre, sier Hvas etter rekorden.

– I finalen må jeg virkelig skru på og fikse noen ting for å være med på medaljekampen, legger han til.

– Helt sinnssykt

17-åringen deltar i sitt første seniormesterskap og imponerer allerede. Landslagssjef Petter Løvberg er full av lovord om svømmetalentet.

IMPONERT: Landslagssjef Petter Løvberg synes det var en fantastisk prestasjon av Hvas. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er jo en fantastisk prestasjon at han som 17-åring har kvalifisert seg til en EM-finale, også måten han gjør det på. Han er helt fullstendig uredd og han er jo den som er suveren i føringen opp til 150 meter. Vi har jo visst at han har et kjempepotensial og han har tatt store steg hele høsten, sier Løvberg.

NRKs svømmeekspert Aleksander Hetland er også mektig imponert over prestasjonen til 17-åringen.

– Det er bare helt sinnssykt. Jeg hadde håpet og trodd at han skulle komme til en finale, men at han setter en ny pers med 1,5 sekund og kommer inn på en tredjeplass er smått utrolig, sier NRKs ekspert Aleksander Hetland.

– Han har vist så bra fremgang hele veien, men at han skulle komme på det nivået i år, det hadde jeg ikke trodd. Jeg trodde det lå ett-to år fram i tid. Han viser ingen frykt i sitt første seniormesterskap, sier Hetland.

God i alle svømmearter

Løvberg sier Hvas er ekstremt dedikert til svømmingen og at han har hatt en enorm progresjon de siste årene.

– Ikke minst så er han en av de svømmerne som er ekstremt god teknisk i alle svømmearter. Han har også en veldig dyktig trener i Sondre Solberg. Det har vært en plan at han skal bygge seg sakte, men sikkert opp mot OL i Tokyo i 2022. Han er hvert fall i rute ut ifra det vi ser her i dag, sier Løvberg.