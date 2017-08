Supersvenskenes avskjed hos Zucca: – Unikt for en hockeyfan som meg

– De er blant verdens aller beste hockeyspiller gjennom tidene, som nå skal avslutte på is her i Stavanger. Det er nok mange som ikke vet hvor stort det er. Dette er de tre store, sier Mats Zuccarello til NRK.

Onsdag spiller de tre svenskene fra Modos gamle stjernerekke sammen for siste gang med kjendislaget Icebreakers i DnB Arena. Expressen slår fast at Zuccarello selv ikke vet hvor heldig han er som får oppleve dette i sin egen veldedighetskamp.

– Jeg setter ordentlig pris på at de kommer, og gleder meg til å treffe alle igjen. Å få se dem på isen i tillegg er unikt for en hockeyfan som meg, sier Zuccarello, som selv har spilt sammen med «Foppa», Näslund og Sundström i Modo.

Stort for «Foppa»

Den legendariske Modo-rekken gjorde seg bemerket sammen allerede i 1993 da de under junior-VM på hjemmebane leverte 69 (!) poeng på sju kamper.

– Det er fantastisk moro at vi får sjansen til å spille sammen igjen, men samtidig trist at det er siste gang. Men tiden går. Vi var 18-19 da vi spilte junior-VM, og det er 25-26 år siden, sier «Foppa» til Expressen.

– Etter denne kampen er jeg ferdigspilt. Dette er siste gang. Jeg vet jeg har sagt det før, men nå er det definitivt slutt, sier Markus Näslund.

2005: Markus Näslund (t.v.) hjelper Peter Forsberg av isen i en Modo-kamp. Foto: Jimmy Wixtroem / AP

Det svenske kjendislaget Icebreakers, som Forsbergs pappa Kent styrer, har blant annet delt ut seks millioner til syke og handikappede barn de siste årene. Til Stavanger kommer de med spillere som til sammen har 6500 NHL-kamper.

Hagelin steppet inn

«Foppa» skulle etter planen deltatt på tirsdagens pressekonferanse, men ble forsinket på reisen til Stavanger.

– «Foppa» var mitt idol som liten så det er litt rart at jeg må gjøre hans jobb nå, og folk nøye seg med å intervju meg. Det blir utrolig stort å spille mot dem. Jeg har bare møtt dem kjapt noen ganger i Stockholm, sier tidligere Zuccarello-lagkamerat Carl Hagelin på pressekonferansen.

Zuccarello All Star Game har tidligere samlet inn nærmere seks millioner kroner til organisasjonen Right to Play og deres arbeid for vanskeligstilte barn verden over.

– For jeg er dette årets høydepunkt. Og selv om det er mitt navn som står der, er det veldig mange som bidrar. Jeg har selv vært i Afrika og sett Right to Play sitt arbeid der. Dette er noe som står meg veldig nært - spesielt etter å ha opplevd det på nært hold, sier Zuccarello.