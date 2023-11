Superstjernen holdt på å miste alt: – 50/50 om hun ville overleve

– I starten var det verst. Vi levde helt i uvisshet. Alt kunne skje. Det var 50/50 om hun ville overleve eller ikke, forteller Dawid Kubacki, som gjør comeback i verdenscupen denne helgen.

Han var den soleklart beste polske hopperen i forrige sesong. Kubacki vant det meste i starten. Dobbeltseier i polske Wisla, seier i tyske Titisee-Neustadt, seier i sveitsiske Engelberg og andreplass i Hoppuka sammenlagt.

Det var stort sett Kubacki, slovenske Anze Lanisek og Halvor Egner Granerud som vant alt.

– Det var min beste sesong så langt. Jeg nøt virkelig å være i den treeren der og kjempe på aller høyeste nivå, sier polakken til NRK.

TREER: Dawid Kubacki (til venstre) og Anze Lanisek (t.h) bærer Halvor Egner Granerud etter at han vant Hoppuka sammenlagt. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Men under RawAir i Norge i mars tok alt en brå vending for verdensmesteren fra 2019. Beskjeden kom fra et sykehus i hjemlandet. Konen hans var innlagt, og tilstanden var svært alvorlig.

– På det tidspunktet ble sport helt ubetydelig og tilsidesatt. Det var en utrolig tøff tid for meg, forteller Kubacki.

Holdt på å legge opp

Den tidligere østerrikske skihopperen, Thomas Thurnbichler (34), ble hovedtrener for det polske landslaget før forrige sesong. Det var han som måtte gi Kubacki beskjeden i Norge.

– Det var tøft. Fordi jeg fikk informasjonen før ham. Vi tok ham med på rommet og forklarte om situasjonen. Men vi visste ikke helt hva som hadde skjedd. Det eneste sykehuset sa var at det var veldig alvorlig, sier treneren til NRK.

VANSKELIG JOBB: Den unge østerrikske treneren, Thomas Thurnbichler (34), måtte fortelle Kubacki om den alvorlige nyheten. Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Konen til Kubacki, Marta Kubacka, ble innlagt på grunn av et livstruende hjerteproblem.

– Hun var veldig dårlig på det tidspunktet. Hjertet hennes stoppet fire ganger. Det var en veldig tøff kamp for legene som forsøkte å redde henne, forklarer Kubacki.

Kubacka overlevde kampen, men konsekvensene av hjerteproblemene ble store.

– Vi fikk vite at hun hadde blitt lam på den ene siden, og at det kom til å bli svært vanskelig å komme seg etter det. Og da visste jeg ikke om jeg kunne komme tilbake på trening, sier han.

FORELDRE: Marta Kubacka og Dawid Kubacki har to døtre. To år gamle Suzanna og her to måneder gamle Maja på sykehuset i mars. Foto: Privat/Instagram

Det var usikkert om 33-åringen noensinne kunne vende tilbake til hoppbakken. For han hadde også to år gamle Zuzanna, og to måneder gamle Maja å passe på. Han vurderte å legge opp.

– For jeg kunne ikke ha trent hvis jeg måtte ta meg av henne og ungene våre hjemme. Da hadde det vært over, understreker Kubacki.

– En sterk dame

Det siste hopprennet polakken deltok i forrige sesong var i Vikersund 18. mars. Tiden etter var han på sykehuset med konen.

– Etter lang tid på sykehuset, så kom det et øyeblikk som jeg satte veldig pris på. Vi satt sammen og så på de siste verdenscuprennene. Ting roet seg ned da, og jeg trengte også det for min mentale tilstand. Det å ha noe normalt i livet, sier han og legger til:

– Det var ikke så normalt for meg å se på skihopping på TV, men det var det nærmeste jeg kom, og det var nok.

STØTTE: Dawid Kubacki tilbrakte flere uker på sykehuset sammen med konen Marta Kubacka mens hun kjempet for livet. Foto: Privat/Instagram

Rehabiliteringen gikk bra, og Kubacki forteller at konen nå er i stand til å ta seg av barna og lever et fint liv hjemme.

– Hun har fått operert inn implanterbar hjertestarter som tar seg av problemet. Så vi lever stort sett normalt nå.

Det har gjort at Kubacki sakte, men sikkert, har kunnet vende tilbake til landslaget og hoppbakken.

– Jeg vet at hun skulle hatt meg hjemme hele tiden for å føle seg trygg. Men hun er en sterk dame som klarer å ta seg av alt. Jeg setter utrolig stor pris på henne for at hun gir meg muligheten til å fortsette å konkurrere, understreker han.

Vil vinne verdenscupen

Den polske profilen sier at landslaget har gjort tilpasninger for å kunne gi ham en så optimal sesongoppkjøring som mulig. Men det som har skjedd har gjort noe med tankegangen til Hoppukevinneren fra 2020.

– Hvis du har vært gjennom en så fæl opplevelse, så vet du at det som skjer i bakken ikke er det viktigste i verden. Jeg gjør det, jeg elsker det og jeg vil være den beste fortsatt. Men etter å ha vært gjennom dette, så kjenner jeg mindre på press, forklarer han.

TILBAKE: Dawid Kubacki klar for sesongstart i finske Ruka. Foto: Terje Haugnes / NRK

Trener Thurnbichler forteller at han har stor tro på sin største stjerne, også denne sesongen.

– Det er klart at fokuset hans ikke alltid er på skihopping. Men nå i høst har han jobbet veldig bra. Dawid er i god fysisk form nå og har alt på plass, sier Thurnbichler.

– Det er fortsatt en del tanker i hodet mitt. Men jeg skal ta konkurranse for konkurranse, og jeg mener at det bare er på denne måten at en kan klare å få muligheten til å konkurrere om sammenlagtseieren i verdenscupen. Det er det det handler om.

– Og kanskje slå Granerud?

– Hvis du har lyst til å vinne verdenscupen sammenlagt, så må du så klart gjøre det, sier Kubacki med et smil.

Lørdag ble han nummer 21 i sesongåpningen i Ruka.