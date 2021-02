Superstjernen har knapt trent denne sesongen – mistet VM-gullet etter kjempefeil

– Jeg følte meg veldig bra. Det var så gøy, selv med den feilen. Jeg kom litt høyt, og da jeg kom ut på flaten igjen var det ikke noe sted å få opp farten igjen. Det var en feil som man gjør når man ikke har kjørt så mye super-G det siste året, sier Mikaela Shiffrin til NRK.

Til siste mellomtid var Mikaela Shiffrin klart best i VMs første øvelse, super-G. Hun var 36 hundredeler foran Lara Gut-Behrami, men så kom feilen som sannsynligvis gjorde at hun tapte både VM-gull og -sølv.

Over et hopp havnet Shiffrin bakpå. I tillegg kom hun skjevt ut av hoppet og måtte skrense for å komme seg forbi neste port.

– Oi, der ødelegger hun rennet sitt. Hun er rett og slett på vei ut av traseen og må bare redde seg inn på innsiden av porten. Det koster selvfølgelig voldsomt med tid, og hun rister naturligvis på hodet, kommenterte NRKs alpinekspert, Marius Arnesen.

Lara Gut-Behrami, som har vunnet de fire siste super-G-rennene, tok seieren foran Corinne Suter. Beste norske kvinne ble Kajsa Vickhoff Lie på femteplass.

Se analyse av feilen som kostet Shiffrin gullet (artikkelen fortsetter):

ANALYSE: Her avgjøres VM-gullet. Se analysen til Lars Elton Myhre. Du trenger javascript for å se video. ANALYSE: Her avgjøres VM-gullet. Se analysen til Lars Elton Myhre.

Kun trent tre ganger

Shiffrin gjorde altså et kanonløp fra start til den siste mellomtiden. Hun var soleklart best hele veien, frem til feilen kom.

Forklaringen kan ligge i at hun knapt har trent eller kjørt super-G-konkurranser hele sesongen.

– Jeg går ikke inn for å forsvare tittelen, det vil jeg være klar over. For jeg har ikke trent mye fart. Jeg har trent tre dager på fartsskiene det siste året, sa Shiffrin før VM.

Kjetil André Aamodt lar seg imponere av hvordan Shiffrin taklet løypa til tross for lite trening.

– Det er en ganske enkel forklaring, fordi hun har ikke kjørt super-G i år. Der nede hvor det går raskest, så kommer ting litt fortere på. Hun har ikke helt fartsfølelsen, så det er utrolig sterkt å være med å kjempe om gullet i utgangspunktet, sier Aamodt.

At hun ikke har trent har en naturlig, men også tragisk forklaring.

Mistet faren

Shiffrin har hatt en tøff vinter, men var tilbake på toppen av pallen i storslalåmrennet i midten av desember.

Da hun kom i mål den gangen, og innså at seieren var sikret, tok hun til tårene og klarte knapt å gjennomføre et intervju. Grunnen var at faren, Jeff, brått hadde gått bort i en ulykke i fjor vinter.

GIKK BORT: Mikaela Shiffrin mistet faren sin (til høyre) i februar i år. Foto: Nathan Bilow / AP

– Det er ganske vanskelig å forklare. Det var 95 prosent av meg som trodde jeg ikke kunne gjøre det. Det er helt sykt å være tilbake her, sa en preget Shiffrin.

På tidspunktet for farens ulykke, var Shiffrin på den andre siden av verden for å kjøre på ski. Hun rakk tilbake for å ta farvel, men farens bortgang har naturligvis preget den amerikanske skistjernen.

– Alpint er noe som hele familien vår deler. Min far elsket det. Jeg fant ut at det å være på fjellet var som å være i nærheten av ham, sa Shiffrin.

Se sendingen fra VM i alpint her (artikkelen fortsetter under videovinduet):

NRK1 Du trenger javascript for å se video.

Medaljehåpet røk for Lie

Beste norske kvinne ble Kajsa Vickhoff Lie. Hun har hatt en veldig bra inngang til VM, og imponert stort de siste ukene, men endte til slutt på femteplass, 18 hundredeler bak Shiffrin.

– Hadde det vært verdenscuprenn hadde jeg vært megafornøyd. Men akkurat her og nå er det medaljer så gjelder, sier Lie til NRK.

Her kan du se Vickhoff Lies avslutning av VM-rennet (artikkelen fortsetter):

Kajsa Vickhoff Lie inn til femte plass Du trenger javascript for å se video.

Ragnhild Mowinckel gjennomførte også et bra renn i super-G. Moldenseren fikk en alvorlig kneskade mot slutten av 2019, og har slitt med å finne tilbake til toppnivået etter comebacket.

Denne sesongen er en 11. plass i super-G den beste plasseringen i verdenscupen. Samtidig har pilene pekt oppover de siste ukene.

I VM-løypa lå Mowinckel et stykke bak tidlig, men avsluttet godt fra siste mellomtid og ned.

– Følelsene er litt blandet. Den er positiv med at jeg føler meg tryggere på lenge og det gir en god følelse, sier Mowinckel til NRK.

– Alt det ligger i hodet. Jeg har merket at fart har vært et problem for meg. Der er jeg ikke trygg enda, men i dag følte jeg i hvert fall at jeg kunne gi gass, legger hun til.

Se Mowinckels avslutning her: