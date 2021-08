Superstjerna slår tilbake etter OL-gullet: – Mange tvilte på oss

OL-finale basket: USA – Frankrike 87–82

– Mange tvilte på oss. Mange mente det ville bli tøft å vinne. For å være ærlig, så betyr ikke de ikke noe. Men du hører mye bråk. Vi gjorde jobben, og det var den best mulige avslutningen, sier Kevin Durant på pressekonferansen etter å ha sikret OL-gull for sitt USA.

Basketstjerna var virkelig i fyr og flamme da USA slo Frankrike i OL-finalen. Durant noterte seg for 29 poeng og seks returer og ledet USA til gull.

Dette er altså mot laget som overraskende slo amerikanerne i åpningskampen.

Det amerikanske superlaget, som alltid er storfavoritter i OL, har måttet tåle kritikk fra alle kanter. For å sette ting litt i perspektiv: USAs tap mot Frankrike i åpningskampen var deres første OL-tap siden 2004.

I tillegg tapte de mot både Nigeria og Australia i oppkjøringen til lekene.

Ut mot pressen

Draymond Green har vunnet det som kan vinnes med Golden State Warriors, men OL-gullet henger ekstra høyt, forteller han.

– For meg er dette helt der oppe. Bare tenk på veien hit. Vi er i helt spinnville tider. OL ble utsatt i ett år, vi mister folk på grunn av covid, vi forlater familien, og så tviles det på oss. Vi har hørt det hele tiden. I USA prøvde alle å knuse oss, sier Green, før trener Gregg Popovich legger til:

– Mange av disse personene (som kritiserte) er i dette rommet i dag.

Durant forteller at det var tøft å få en så svak start på lekene.

– Vi hadde mange nye spillere som ikke hadde opplevd dette. Vi tapte litt, og det var tøft. Etter første kamp måtte vi klare oss på egenhånd (uten Popovich). Da treffer du bunnen, men så jobbet vi oss oppover, sier Brooklyn Nets-profilen.

GULLGUTTER: USAs basketballag tok OL-gull for fjerde gang på rad. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Men de klarte altså å legge fra seg kritikken. Nå har USA tatt medalje i basketball i alle OL de har deltatt i. 16 av 20 ganger har det blitt gull på amerikanerne.

– Jeg var livredd

USA har måttet klare seg uten flere store stjerner i lekene. OL kommer tett etter NBA-sesongen, og spillere som LeBron James, Stephen Curry og Anthony Davies.

Men Kevin Durant var i laget som en klar lederstjerne. Sammen med profiler som Draymond Green og Jayson Tatum har de levert to gode kamper på rad for å sikre gullet.

Den legendariske treneren Popovich, som til daglig leder San Antonio Spurs, forteller at det er mye nerver før og etter en slik finale.

LEDET USA: Gregg Popovich er mannen som ledet de amerikanske basketstjernene til gull. Foto: Aris Messinis / AFP

– Jeg var helt stiv av skrekk. Jeg var livredd. Jeg snakket med de andre trenerne i laget, og det er en voldsom opplevelse i disse kampene, forteller han.

Han tok seg også tid til å hylle finalens store spiller Durant.

– Han er ikke spesiell fordi han er så talentfull. Måten han jobber med spillet sitt er enda mer imponerende. I tillegg til forholdet han bygger med lagkameratene, respekten han viser og gleden han viser i å spille. Det smitter over på alle spillerne, sier Popovich.

Durant har nå vært med på å ta de tre siste OL-gullene, og han regnes som kanskje den aller viktigste grunnen til at de har klart det. Han er rett og slett uunværlig for treneren.

– Hvis han hadde sagt nei, ville jeg tryglet, grått og gjort hva som helst for å endre hans mening, sa Popovich før OL var i gang.