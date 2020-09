Superstjerna har fått «motivasjonsboost» av Norge: – Følte noe helt spesielt

– Etter de første dagene her følte jeg noe helt spesielt. Det var en god følelse ... Jeg har fått en ny motivasjon, litt som når du er ung og kommer til et nytt lag, sier Luc Abalo.

I en alder av 36 år, og etter totalt åtte mesterskapsgull med Frankrike, var ikke dette en følelse lynvingen kunne være sikker på å få oppleve igjen.

Men det er dette han har kjent på i de 15 dagene som har gått etter at han ankom Norge.

Da ble han møtt av fanfare og flaggborg fra Elverum-fansen, for at han kom hit, etter åtte år i stjernelaget til Paris Saint-Germain, var et realt overgangssjokk. Abalo er regnet som en av tidenes beste.

Men han har ønsket seg noe helt nytt. Blant annet nettopp det han er i ferd med å utforske denne ettermiddagen: Den norske naturen.

Vi har fått være med Abalo på hans første, lille skogstur i Elverum.

– Da jeg begynte å spille håndball og reiste rundt i Europa, fikk jeg en drøm om å en gang spille i Norge, Danmark eller Sverige. Så ville Elverum ha meg, og dette er en god mulighet til å se hvordan folk lever her, og å oppleve naturen, forteller han, mens han knipser i vei med sitt Leica-kamera.

– Når jeg har fri liker jeg å drive med noe kreativt. Hvis ikke kjeder jeg meg, forteller Abalo. Foto: Yasmin Sunde Hoel

– Jeg liker å ta bilder, tegne og male. Jeg gjør det når jeg har fri. For meg er det en fin mulighet til å glemme håndball og press for en stund, sier Abalo, som har studert kunst og ser for seg dette som en mulig karrierevei senere.

– Trengte å flytte

Elverums markedsansvarlige Kalle Björkman forteller at telefonen hans har knapt stått stille siden Abalo kom. Både norsk og internasjonal presse vil vite hvordan i alle dager overgangen kom i stand, og hvordan Abalo opplever kontrasten fra Paris (12 millioner innbyggere) til Elverum (21.000 innbyggere).

– Jeg trengte å flytte, forklarer Abalo, og utdyper:

– Det ligger i min personlighet at jeg vil være i bevegelse. Paris er vakkert, men det er press, trafikk, folk, bråk. Jeg ville ha en annen måte å leve på nå. Dette er helt annerledes enn Paris, og jeg må bare nyte det.

Han tror ikke han kommer til å savne storbyen med det første.

– Faktisk er drømmen min å en dag bo i skogen i et lite hus. Kanskje med hunder og familie, sier Abalo og humrer.

Mosen på dette hyttetaket ble ett av motivene på turen. Foto: Yasmin Sunde Hoel

Enn så lenge bor han i en helt vanlig blokkleilighet i sentrum av Elverum.

Lærer norsk

Abalo hadde også sportslige grunner for å komme hit. Han hadde tenkt å gi seg med håndball etter sommerens OL.

Men så ble OL flyttet til neste år på grunn av koronasituasjonen, og Abalo trengte brått en ny klubb, siden kontrakten med PSG gikk ut.

Ved hjelp av blant annet hans tidligere lagkamerat Sander Sagosen kom han i kontakt med Elverum. De ble til slutt enige om en ettårskontrakt med mulighet for forlengelse.

– Jeg vil ha en siste mulighet med Frankrike. Forrige mesterskap spilte vi dårlig, og jeg vil avslutte med noe bra, sier Abalo.

Vinterens EM endte i fadese for gullgrossisten Frankrike: De ble slått ut av allerede etter gruppespillet, og tapet for Norge ble avgjørende. Her er Abalo i aksjon i den kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB8BIM

I mellomtiden vil han gjøre et seriøst forsøk på å lære norsk, og denne uken hadde han sin første norsktime.

– Jeg lærte å si kaffe og te, sier Abalo - på engelsk - og flirer.

– Jeg er litt sjenert ennå. Jeg begynte jo i går ... Jeg har hørt at fransk er sett på som et vakkert språk, men jeg syns virkelig norsk er vakkert også.

Knallstart i mesterligaen

Han har spilt tre kamper for Elverum, og var sterkt delaktig - faktisk spesielt i forsvar - da laget tok en råsterk seier i mesterligaåpningen mot Porto forrige helg.

Abalo har høye ambisjoner både for seg selv og for Elverum i det som trolig blir hans siste sesong. Foto: Yasmin Sunde Hoel

– Det var viktig for både meg og klubben å få en slik start, sier han.

For ham er det beste om Elverum går så langt som mulig i mesterligaen, for å få best mulig oppladning til OL. Men han er også imponert over nivået i eliteserien, hvor Elverum har slitt seg til seier over Halden og Kolstad.

– Nivået er høyt. Og alle vil slå Elverum. Det er bare bra. Jeg trenger det, sier han.

Han utelukker ikke at han kan finne på å ta en ekstra sesong etter OL.

– Kanskje, hvis klubben vil ha meg, og hvis jeg elsker å være her. Fysisk vet jeg at jeg kan spille. Men jeg har dedikert hele livet til håndball, og jeg har andre prosjekter jeg vil drive med, sier han.

Abalo konkluderer uansett med at både de to første ukene og den første skogsturen har levd opp til forventningene.

– Utrolig vakkert, sier han.