Superstjerna blei kasta ut for å ha tent pengar på idretten

Utestenginga av det austerrikske skiidolet var ein av dei største idrettslege skandalene i den olympiske soga, ein skandale som skapte eit rabalder utan like.

Dei beste idrettsutøvarane i verda var framleis offisielt amatørar i 1972, men liberaliserte reglar tillet dei likevel å tene pengar på idrettsstatusen sin.

Men så var det slik at IOC hadde ein mektig president som hadde ei mildt sagt fundamentalistisk haldning til amatøromgrepet. Det hadde han hatt så lenge at smellen nærmast måtte kome ein gong.

Det var det som skjedde i Sapporo i Japan 31. januar 1972, fire dagar før opninga av vinter-OL.

Derfor vart ein av dei aller beste alpinistane i verda nekta OL-start.

For å ha reklamert for eit kaffimerke.

Løven frå St. Anton

Vedtaket på IOC-møtet var overraskande klart.

– Vi kunne ha kasta ut alle alpinistane, men valde å ta omsyn til dei japanske arrangørane. Schranz var den verste, derfor måtte vi kaste han ut, sa IOCs omstridde og mektige president, amerikanaren Avery Brundage.

Karl Schranz, «Løven frå St. Anton», var ein av dei beste alpinistane i verda. Han hadde to samanlagtsigrar i verdscupen og tre VM-gull på CV-en.

I 1969 vann han samanlagt både utfor, storslalåm og verdscupen totalt. I alt åtte gongar vann han dei klassiske utforrenna i Wengen og Kitzbühel.

Då det stunda til OL, var han storfavoritt i utfor, med fersk siger i Kitzbühel i bagasjen. Han var truleg den beste fartskøyraren i verda.

Men han mangla eit OL-gull. Det var det Schranz hadde reist til Sapporo for å kjempe om, i det som etter alt å dømme ville vere 33-åringens siste sjanse. Han var klar favoritt i utfor.

Heime i alpin-landet var tyrolaren «Karli» superstjerne og folkehelt. Slike køddar ikkje mektige idrettsleiarar med.

Då han kom heim nokre dagar etter utestengings-vedtaket, fekk han ei mottaking og ein hyllest som ingen annan nokon gong hadde fått i Austerrike.

Karl Schranz kjem heim til Wien Du trenger javascript for å se video.

Tusenvis venta på flyplassen, og det blir estimert at meir enn hundre tusen hadde møtte fram i sentrum av Wien.

Stemninga i byen var mildt sagt opphissa. Huset til IOCs medlem i Austerrike blei vandalisert. Huset til skipresidenten også, fordi han ikkje hadde lagt nok krefter i å få med seg heile den austerrikske troppen heim igjen i protest.

Avskydde alpinsporten

FUNDAMENTALIST: IOC-president Avery Brundage kjempa for den reine amatøridretten der pengar ikkje skulle ha plass Foto: AP

Vi må tilbake i tid for å finne årsaka til spetakkelet. Eigentleg nokså langt tilbake, til då Avery Brundage tok til å markere seg i olympisk idrett.

Amerikanske Brundage var fundamentalistisk når det galdt å halde amatøridretten i hevd. For han var idrett ein hobby, ein fritidssyssel. Han hadde ikkje noko imot at dei beste blei gode og konkurrerte.

Men dei skulle ikkje tene så mykje som ei krone på det.

I 1936 blei alpine skiøvingar tekne inn i det olympiske programmet, til sterk motstand frå Brundage, som då var president i den amerikanske OL-komiteen, og medlem i IOC.

Mange av utøvarane jobba nemleg til dagleg som instruktørar ved skistader og skihotell, og var derfor å rekne som profesjonelle. Meinte Brundage.

I 1952, like etter vinter-OL i Oslo, blei Avery Brundage IOC-president, eit verv han hadde i 20 år.

Den karismatiske amerikanaren stod beinhardt og kompromisslaust på sitt amatørstandpunkt i heile sin presidentperiode.

Du skulle få dekka reise og opphald i samband med konkurransar, men ikkje meir. Ikkje kompensasjon for tapt arbeidsforteneste. Og du skulle aldri tene så mykje som ei krone på noko som var direkte relatert til idretten du dreiv.

Utviklinga gjekk sin gang. Sport blei meir og meir populært, ikkje minst etter at TV blei allemannseige på 50- og 60-talet. Pengar flaut inn i idretten i takt med TV-eksponeringa. Utøvarane fekk det romslegare, dei fekk lov å tene pengar på reklame og anna som idrettsstatusen førte med seg.

Dei internasjonale idrettsforbunda justerte seg etter utviklinga, og blei derfor meir liberale med pengespørsmålet etter kvart.

Men ikkje Avery Brundage og «hans» IOC. Den eigenrådige og karismatiske amerikanaren måtte nok tole nederlag, men greidde i stor grad å få IOC med på at OL skulle vere «reint».

Det skremde også mange særforbund til tilbakehald. Dei ville ikkje risikere å bli utestengde frå den viktigaste idrettskonkurransen i verda.

LISTE: Jon Terje Øverland var blant alpinistane Brundage ville nekte OL-start. Men Øverland hadde allereie lagt opp

Frontane blei sterkare år for år, ikkje minst etter at alpinistane nekta å teipe over skimerket på skiene i Grenoble-OL i 1968.

Det toppa seg i dei førolympiske dagane i Japan i 1972.

Brundage – 84 år på det tidspunktet – hadde sett opp ei lang liste over alpinistar han ville nekte start fordi dei hadde tent pengar på idretten.

Norges Jon Terje Øverland stod på denne lista, fordi han hadde vore instruktør ved ein skistad i California i nokre veker.

Men her viste Brundage at han ikkje heilt hadde følgt med. Øverland hadde lagt opp to år tidlegare.

Han visste ikkje eingong at han stod på ei slik liste.

IOC ville heller ikkje følgje presidenten og stengje ute utøvarane for brot på det alle såg var eit sterkt forelda syn på amatøridretten.

– Ein hyklar

LIKE FØR SMELLEN: Karl Schranz på veg til trening i Sapporo, enno uvitande om at han ikkje skulle få starte Foto: Scanpix / AFP

Men det var eitt unntak: Karl Schranz. Ikkje fordi Brundage trudde andre alpinistar var «reine», men mest for å statuere eit eksempel.

Og kanskje også på grunn av Schranz’ nokså kritiske haldning til nettopp «IOC-pampane», ei haldning han ofte gav uttrykk for.

Schranz hadde kalla Brundage ein hyklar fordi han nekta idrettsfolk å tene pengar på idretten sin. Spesielt når slike krav kom frå folk som hadde godt med pengar frå før.

Schranz satsa sterkt på å avslutte sin strålande karriere med det einaste han mangla: OL-gull. At han hadde blitt diska frå slalåmgullet i Grenoble fire år tidlegare, svei ekstra.

– Korleis kan dei (IOC-medlemmene) forstå situasjonen til skiløparane, når dei sjølve aldri har vore fattige? spurde Schranz i eit intervju etterpå.

– Om vi skulle følgje hans (Brundages) linje, vil OL vere berre for dei veldig rike. Ingen med vanleg arbeid og inntekt ville ha tid og råd til å satse hardt nok, sa Schranz.

Brundage ville helst ha reinska ut alle alpinistane i Sapporo.

– Men vi kan ikkje diske alle, fordi då ruinerer vi desse olympiske leikane som våre japanske vener har brukt så mykje krefter på, og som har kosta så mykje, forklarte Brundage. Han hadde tidlegare karakterisert alpinistar som «levande reklameplakatar».

– Vi var alle proffar

HOTELLEIGAR: Schranz var etter sin karriere hotelleigar heime i St. Anton Foto: HERBERT NEUBAUER / AFP

Opphavleg ville han ha kasta ut 40 alpinistar. – Ingen av skiløparane som deltok, burde fått starta, sa han etterpå.

39 av dei 40 som blei spurde, nekta for å ha teke imot pengar utanom reglementet. Men ikkje Karl Schranz.

– Vi var alle proffar, i den forstand at vi tente pengar på idretten vår, sa Schranz til TV-programmet «Sport Inside» mange år etterpå.

– Det var ei heilt naturleg utvikling ettersom idretten var i ferd med å bli big business.

Før OL hadde IOC sett ned eit utval som skulle granske inntektene til alpinistane.

– Schranz var den klart verste, sa det danske utvalsmedlemmen Iver Vind til Aftenposten. Alle fem i utvalet var samde: IOC burde diske Schranz.

Derfor stod Brundage fast på å nekte Schranz start. Det blei hevda at Schranz tente opp mot 50.000 dollar i året, mest frå utstyrsleverandørar. Schranz’ sivile jobb var dessutan hos skifabrikken Kneissl.

Og rett før OL dukka biletet av alpinisten opp med reklame for eit kaffimerke. Han gjekk med ei t-skjorte med logo for kaffimerket.

– Verre enn alle andre til saman

ENGASJEMENT: Diskusjonen gjekk høgt også her heime. Dette er ein kommentar frå Rogalands Avis Foto: Faksimile / Rogalands Avis

Det var dropen som skulle til for at det rann over. Brundage slo til.

På ein pressekonferanse sa Brundage at Schranz er «verre enn alle andre til saman».

Men Brundage fekk med seg IOC-fleirtalet. På møtet 31. januar vedtok IOC med 28 mot 14 røyster å nekte Schranz OL-start.

Norske Jan Staubo var i mindretalet som ikkje ville diske Schranz.

– Ikkje fordi eg ville forsvare Schranz, men fordi å gjere dette like før OL-opninga, ville skade arrangementet og dei japanske arrangørane, sa Staubo til Aftenposten.

Sjokket var enormt. Rabalderet og reaksjonane etterpå også.

– Heile verda kollapsa for meg, sa Schranz etter at han hadde fått vite om utestenginga.

BRÅK: Her kunngjer Austerrikes skipresident Karl-Heinz Klee (t.h.) at laget likevel ikkje reiser heim i protest. Hovudpersonen sjølv, Karl Schranz til høgre Foto: Scanpix / AFP

Kravde solidaritetsboikott frå grannelanda

Heime i Austerrike eksploderte det. Raseriet vaks til dei heilt store høgdene. Det austerrikske skiforbundet kravde at heile OL-troppen måtte reise heim straks. Også ministrar i regjeringa melde seg på det kravet. Dei bad også nabolanda og alpinstormaktene Italia og Sveits om å trekkje seg frå OL i solidaritet.

Tommehøge avisoverskrifter i austerrikske aviser kravde at kvar einaste austerrikar i OL-byen måtte reise heim i solidaritet. Med første fly.

Men det gjorde dei ikkje. For det var Austerrikes OL-komité som hadde det avgjerande ordet. Og dei andre i troppen hadde sine eigne karrierar og forventningar å ta omsyn til. Det er trass alt OL berre kvart fjerde år.

Dessutan var ikkje Schranz veldig godt likt over alt. Hans nokså friske utblåsingar hadde gjort han upopulær langt inn i Austerrikes eige alpinmiljø.

OL-komiteen toa sine hender, og løyste det ved å sparke den formelle avgjerda over til Schranz sjølv. Han skulle få be resten av laget om å reise eller bli.

– No veit eg kva det vil seie å trene så hardt så lenge, og så ikkje få konkurrere. Derfor har eg bedt resten av laget om å bli igjen og delta. Eg vil ikkje ha skulda for at heile det austerrikske skilaget trekkjer seg, sa han.

Ølflasker i retur som protest

Det var eit spel for galleriet. OL-komiteen hadde lagt hardt press på Schranz. Han hadde ikkje noko val. Han måtte be dei andre om å bli att og konkurrere. Og det gjorde dei.

Schranz reiste heim like før OL tok til.

Austerrike tok ikkje alpin-gull i Sapporo-OL. To sølv og to bronse blei fangsten. Den einaste gullmedaljen dei tok i dei ellevte olympiske vinterleikane, kom svært overraskande i kunstløp for kvinner.

Men på flyplassen i Wien var det svart av folk då flyet hans landa, og endå fleire møtte fram på Ballhausplatz i sentrum av byen – meir enn 100.000 visstnok. Ikkje eingong president Kennedy hadde fått slik mottaking då han eit tiår tidlegare hadde besøkt byen.

– Karl ist richtig, Brundage ist nichtig, ljoma det frå dei frammøtte. Brundage var «Austerrikes folkefiende nummer 1».

Ein av leiarane for Austerrikes OL-komité var ikkje sterk nok i fordømminga av avgjerda. Han antyda til og med at det kanskje var rett at dei andre fekk vere igjen og konkurrere om olympiske medaljar for nasjonen.

Argumentet fall mildt sagt ikkje i god jord. I løpet av få dagar var titusenvis av ølflasker i rein protest returnerte til bryggeriet han eigde, skriv boka «How skiing changed the Olympics».

Schranz la opp i frustrasjon etter diskvalifikasjonen

To veker etterpå kunngjorde Schranz at han avslutta karrieren der og då. I eit brev til skipresident Karl-Heinz Klee skreiv han at han gjorde det på grunn av urettferdig behandling og brotne lovnader frå idrettsleiarar.

Han sikta først og fremst til FIS, som på førehand hadde gått hardt ut mot trugsmåla om disking.

FIS hadde gjort det klart at dei skulle arrangere eit separat VM dersom ein einaste skiløpar blei nekta start i OL som følgje av proffskuldingane.

Det blei det aldri noko av.

FIS hadde også sagt at dei ikkje ville rekne OL-resultata som VM – slik reglane var – om nokon av løparane blei diska. Men heller ikkje det gjorde dei, OL-vinnarane fekk VM-tittelen på kjøpet, også i Sapporo.

– Det var det som blei avgjerande, sa 33-åringen, som avslutta ein 15 år lang internasjonal karriere.

Sjølvsagt vekte diskvalifikasjonen harme over alt, også i Norge.

Her kunne ein mellom anna sjå digre plakatar med reklame for eit brusmerke, med sværte bilete av skøyteløparane Dag Fornæss og Ard Schenk.

«Det som er helt sikkert, er jo at de øvrige deltakerne i dette olympiske sirkuset er omtrent like lite amatører som østerrikeren», skreiv Rogalands Avis i ein leiar, og sa det som dei aller fleste truleg meinte.

FLEIRE KONTROVERSAR: Frå OL i Grenoble i 1968, der Jean-Claude Killy vann slalåmen etter at Karl Schranz hadde blitt diska Foto: Anonymous / AP

I staden selde Schranz historia si til aviser, vekeblad og TV-stasjonar for millionsummar. Paradokset blei at han tente langt meir på startnekten enn han nokon gong gjorde i den inntekta som stengde han ute frå OL.

Men Schranz-bråket fekk iallfall olympiske følgjer. Brundages etterfølgjar, irske Lord Michael Killanin, fekk to år seinare endra regelverket til det same som FIS brukte. Ved dei neste vinterleikane, i 1976, var ikkje amatørspørsmålet noko tema lenger.

Og i 1984 vedtok IOC å fjerne amatøromgrepet med verknad frå det neste olympiske året, 1988. Då var det fritt fram for dei største og best betalte utøvarane.

– No er endeleg all dobbelmoral borte, var Schranz’ tørre kommentar.

Eit lite PS:

Avery Brundage var i heile i si presidenttid skeptisk til vinter-OL, og tok fleire gonger til orde for at dei skulle leggast ned. Då han i august 1972 heldt sin avskjedstale før han skulle gå av, var meldinga klar:

– Eg håpar at vinterleikane i Denver i 1976 blir ei fin og verdig avslutning av den vinterolympiske historia, sa han.

Han tok feil på to punkt:

Denver trekte seg, og Innsbruck overtok 1976-leikane.

Og vinter-OL eksisterer enno.