Superspissen var så hatet at tilskuer gikk til angrep

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«Hvem ellers?»

Spørsmålet er blitt et kallenavn for Zahavi i israelsk presse. Så mange mål har han nemlig scoret i både Israel, Kina og på landslaget.

Men det er ikke bare målene som har gitt den ferske PSV-spissen overskriftene.

SLO UT RBK: Her er Eran Zahavi i duell med Markus Henriksen under kampen mellom PSV og RBK. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Basketak på banen

Han begynte å spille fotball for Hapoel Tel Aviv bare seks år gammel.

Etter å ha gått alle gradene i klubben, nådde Hapoel-karrieren et klimaks da han sikret serietittelen i aller siste serierunde mot rivalene Beitar Jerusalem i 2010.

Måltyven dro videre til Palermo og Serie A, men her ble han ingen suksess.

To målfattige sesonger senere bestemte han seg for å vende hjem, og valget falt på moderklubbens erkerival Maccabi Tel Aviv.

Under byderbyet i 2014 kokte det over for en Hapoel-tilhenger da Zahavi scoret. Zahavi ble angrepet med både slag og spark, og spissen forsvarte seg med samme mynt.

Dommeren ga Zahavi rødt kort, og kampen måtte til slutt avbrytes da en rekke tilskuere stormet banen. Nye sammenstøt dagen derpå førte til protester i Israel over stadig økende fotballvold.

Til tross for at det stormet rundt superspissen, har Zahavi selv beskrevet overgangen som et enkelt valg på grunn av de sportslige forutsetningene.

Faktisk var det hans «beste valg i karrieren», og han ble toppscorer i Israel i tre strake sesonger.

Samtidig har The Insider gitt storscoreren en plass på den lite flatterende listen over fotballhistoriens største «forrædere».

Suspendert av eget forbund

Uansett klubbtilhørighet har Zahavi hatt en viktig rolle på det israelske landslaget.

Lenge også som kaptein, men denne epoken skulle få en brå slutt.

INTENS: Slik feiret Eran Zahavi det andre av sine tre mål borte mot Latvia i 2019. Foto: INTS KALNINS / REUTERS

I 2017 stod nemlig Israel overfor en viktig VM-kvalifiseringskamp mot Makedonia på hjemmebane. Med seier ville Israel fortsatt ha mulighet til å nå sitt første mesterskap siden 1970.

Men alt gikk galt. Makedonia tok ledelsen, og et stadig mer utålmodig publikum lot misnøyen gå utover lagets kaptein.

Zahavi svarte med å rive av seg kapteinsbindet og kaste det.

Det falt mildt sagt i dårlig jord hos Det israelske fotballforbundet, som suspenderte Zahavi på ubestemt tid.

Zahavi la seg flat og beklaget episoden, men trakk seg også fra landslaget.

– I starten av landslagskarrieren var presset helt vilt. De kritiserte så mye, og jeg følte meg ikke så komfortabel på landslaget. Det var bare rot, forklarte Zahavi i et intervju med CSL Sports i september.

Kane, Zahavi, Ronaldo

Nåværende landslagssjef Willibald Ruttensteiner ble i 2018 sportssjef for landslaget. Han begynte arbeidet med å overtale Zahavi til å komme tilbake.

– Da jeg startet hos Israel var han utenfor laget, men jeg sa: «La oss løse denne situasjonen». Sammen med treneren fikk vi ham tilbake. Jeg tror han er fornøyd med avgjørelsen. Det er en vinn-vinn-situasjon for forbundet og for Eran, sier Ruttensteiner til NRK før onsdagens kamp mot Norge.

FORNØYD: Israel-sjef Willibald Ruttensteiner. Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Der Zahavi scoret kun seks mål fra debuten i 2010 til suspensjonen i 2017, har han nå 18 mål siden comebacket i 2018.

Toppscorerlisten for nasjonsligaen i 2018/19-sesongen lød som følger:

1. Harry Kane, 12 mål.

2. Emar Zahavi, 11 mål.

3. Cristiano Ronaldo, 11 mål.

Nå har spissen lagt bak seg fire sesonger i Kina (91 mål på 106 seriekamper), og denne høsten ble han altså klar for PSV Eindhoven.

I PSV-debuten sendte han Rosenborg ut av europaliga-playoffen med både mål og målgivende på Lerkendal.

– Han har scoret mange mål for oss, og har nå en ny klubb i Nederland, og jeg synes det var det riktige å gjøre. Han viste alle at han er en god spiller, og en god spiss. Alt i alt er vi fornøyde med den avgjørelsen (om å hente ham tilbake, journ.anm.), sier en nøktern Ruttensteiner.

Arrestert

Zahavi skaper imidlertid fortsatt overskrifter i hjemlandet også utenfor banen.

I september kom politiet på døren etter varsler om støy. Dagen før hadde spissen sikret poeng mot Skottland i nasjonsligaen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En tydelig frustrert Zahavi ble geleidet i politibilen og ført til politistasjonen.

– Dette er en fiasko av politiet. Hvis det var noen andre, ville hendelsen vært over på fem minutter, uttalte Zahavi etter arrestasjonen.

Politiet hevder imidlertid at spissen nektet å samarbeide.

Nå skal Zahavi forsøke å senke Norge i det som er en slags bronsefinale etter tapene for henholdsvis Serbia og Skottland i playoff-semifinalene til EM.

Der Norge ble rundspilt av Serbia, røk Israel på verst mulig måte etter 0-0 og straffespark-konkurranse.

Typisk nok skulle den giftigste av alle være den eneste som brant straffesparket: Eran «Hvem ellers?» Zahavi.