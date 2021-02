Superkombinasjonen utsatt

På grunn av voldsomt snøvær er superkombinasjonen for kvinner i alpin-VM i Cortina d'Ampezzo avlyst. Det melder FIS.

Opprinnelig skulle slalåmdelen av konkurransen kjøres klokka 11 og utfor kl. 14.30.

– Det har snødd mye her. Jeg skjønner at det er en utrolig stor jobb for bakkemannskapet, sier Ragnhild Mowinckel til NRK.

– Det går fint meg. Nå får vi ekstra treningsdag. Det får vi bare utnytte så godt vi kan, sier Kajsa Vickhoff Lie til NRK.

Det er ikke kjent når øvelsen skal foregå, men det blir altså ikke i dag.

Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel er norske deltakere.