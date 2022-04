– Dette er ingenting annet enn en triumf for et nederlagsdømt Rosenborg og Kjetil Rekdal, mente kommentator Kenneth Fredheim.

Kjetil Rekdals mannskap hadde nemlig slitt gjennom hele vinteren, samtidig som Glimt har passert hinder etter hinder i Europa.

Etter en sesongoppkjøring hvor RBK kun vant to av syv kamper, tapte fem og fikk juling 3–0 av Raufoss like før sesongstart, var det få som levnet «nye» Rosenborg en sjanse.

Men Tobias Børkeeiets to scoringer sikret et sterkt poeng.

– Jeg tror ikke jeg har scoret to mål i en kamp før, sier helten og fortsetter.

– Det kunne gått begge veier i dag. Utrolig kjipt at vi ikke går av med seier, men ett poeng her, etter den forsesongen, det tar vi, slår han fast til Eurosport.

– Viser enorm karakter

Markus Henriksen sier oppkjøringen til årets sesong har vært som en veldig berg-og-dal-bane.

– Det har vært mye skriveri og mye støy, sier Henriksen til NRK.

– Vi har hatt en veldig bra uke inn mot kampen. Jeg synes gutta viser en enorm karakter. Vi legger igjen vanvittig med meter og viser at vi er utrolig stolt av å spille for denne klubben, sier han.

Henriksen forteller at han aldri tidligere i karrieren har gått inn i en kamp som en såpass stor «underdog».

– Det er første gang i karriere at vi er såpass store underdogs. Alle forventet at Glimt skulle valse over oss, og det er litt som du sier, jeg synes vi er farligere. De har ballen mye, men vi skaper den største sjansen.

– Jeg er stolt over guttene, men også litt skuffet over å ha mistet to poeng.

Strømbrudd skapte TV-trøbbel

Rekdal selv insisterte på at han tok sesongoppladningen med knusende ro, og fikk en pangåpning i sin nye klubb.

Det skulle nemlig kun gå 15 minutter før scoringen satt. Tobias Børkeeiet, som debuterte i Rosenborg-drakta etter en overgang fra Brøndby, banket til. Med strak vrist smalt han ballen i hjørnet, og sendte Rosenborg i ledelsen.

Det var det dog få hjemme i stua som fikk med seg. Grunnet et strømbrudd ble rettighetshaver Eurosport nødt til å sende kampen via en mobiltelefon.

MOBILKAMERA: Dette var bildet seerne fikk i starten av oppgjøret. Foto: Skjermdump / MAX

Nesten hele første omgang var over før de fikk løst problemet, og innen den tid hadde Rosenborg vært elektriske.

– Vi burde ledet med tre, sa Kjetil Rekdal til Eurosport i pausen.

Snudde kampen

Men i andre omgang kom det et nytt strømbrudd i Bodø, og bildene kollapset igjen. Det samme gjorde Rosenborg kun minuttet senere.

Amahl Pellegrino ble taklet av Erlend Dahl Reitan idet han slo inn fra kanten, og fikk straffe.

Pellegrino omsatte selv straffen til scoring, og snuoperasjonen var i gang. Kun syv minutter senere satt nemlig scoring nummer to. Brice Wembangomo satte kurs mot kanten og ledet et strålende innlegg mot Glimt-spiss Runar Espejord, som stanget tilbake i motsatt hjørne fra bakerste stang.

Men Tobias Børkeeiet holdt liv i spenningen. Han dro til fra distanse på nytt, med en fulladet skuddfot, og skrudde ballen i lengste kryss.

Dermed delte lagene poengene i serieåpningen.