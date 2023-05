Sunnmørsposten: Lars Arne Nilsen får sparken

Sunnmørsposten hevder mandag at Lars Arne Nilsen er ferdig som Aalesund-trener. Det skjer dagen etter et 0-4-tap for Sandefjord.

Aalesund har hatt en grusom start på sesongen og ligger sist i Eliteserien med null poeng etter fire kamper. Sunnmørsklubben er det eneste laget i ligaen som fortsatt ikke har scoret mål.

Onsdag venter et lokaloppgjør mot Molde, som også har hatt en tøff start på sesongen.

Nilsen har vært Aalesund-trener siden august 2020, men klarte ikke å redde klubben fra nedrykk. Men påfølgende sesong endte i opprykk for sunnmørsklubben. I 2022 endte de på 9. plass.