– Når ein ser det, så finn ein liksom ikkje heilt ut av korleis ho får det til.

– Den er ikkje etter teoriboka.

– Det er ein rå arm.

Slik svarar høvesvis Henny Reistad, Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal på spørsmål om skotarmen til meisterskapsdebutant Sunniva Andersen.

Hovudpersonen sjølv trekker på både skuldrer og smileband når ho får det same spørsmålet.

– Det er berre sånn eg kastar, så eg veit ikkje heilt kva anna eg kunne gjort, seier Andersen.

Låg arm

Men med ein skotarm som skil seg frå andre teknikkar, kan det skape utfordringar for målvakter.

– Målvaktene har sagt at dei synest det er vanskeleg å sjå kvar ballen er fordi den er bak hovudet, forklarar Andersen.

AVSLUTNING: Sunniva Andersens avslutningsteknikk får mykje merksemd. Her i møtet med Ungarn i EM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Like før avslutningsaugneblinken er armen nemleg så låg at ballen blir skjult av kantspelaren sin kropp. Når ho så få vridd den rundt, får målvakter kortare tid på å reagere for å stanse avslutningane.

– Det er ikkje så ofte ein møter spelarar som har den skotarmen. Så har ho veldig fart i skotet sjølv om ho har ein spesiell teknikk, seier målvakt Katrine Lunde, som jamleg møter Andersens skot på Vipers-treningar.

Og det er fleire som lurer på kantspelarens teknikk.

– Ho er utruleg smart og rask, og skotteknikken er fascinerande å sjå på, korleis får ho det til?, spør Reistad som tidlegare spela på lag med Andersen i Vipers.

Fleksibelt handledd

Camilla Herrem har også bite seg merke i kant-kollegaens skotteknikk. Ho peikar særskilt på handleddet til Andersen.

– Det er veldig fleksibelt. Du ser på handleddet korleis ho gjer det, det er ekstremt bra handball. Det er ikkje mange jenter ein ser med ein slik type handledd, så eg synest det er ekstremt kult og spennande å sjå på, seier ho.

HANDLEDDET: Camilla Herrem blir imponert over Andersens handledd. Du trenger javascript for å se video. HANDLEDDET: Camilla Herrem blir imponert over Andersens handledd.

På EM-uttaket nemnde Hergeirsson nettopp denne avslutningsteknikken, ved å seie at på ein analyse ville trenarar tidlegare sagt at det er feil måte å skyte. Men dagens landslagssjef hyller måten 26-åringen lausnar skot på.

– Den er ein veldig styrke for oss. Det er det ho skal bringe først og fremst inn i laget. Så skal vi sørge for å få ballen ut dit slik at vi får brukt denne gode avslutningsteknikken hennar, seier Hergeirsson.

Og han får støtte frå Herrem:

– Ingen må kødde med den teknikken, for det er dritkult å sjå på.

På måndag kan Andersen vise fram teknikken sin igjen, når Noreg møter vertsnasjon Slovenia i handball EM. Kampen kan du høyre på NRK Sport frå 17:45.