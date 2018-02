Alle går for egne sjanser. Men hvis én nordmann får luke alene i tet, har ingen andre nordmenn lov å jobbe for å tette luka hvis han samtidig drar med seg en utlending.

Det var beskjeden Tor-Arne Hetland ga sine fire utvalgte før start på søndagens OL-tremil.

TAKTISK TRIUMF: Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund spilte kortene perfekt. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Da er det kanskje ikke så rart at det er to ting som imponerer ham like mye etter at Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sikret norsk trippeltriumf.

– Det ene er da Krüger måker til og får luka som han klarer å beholde til mål. Fire kilometer foran en flokk med ulver, det er jo stort. Og like stort er det å se den lagfølelsen som Sundby og Holund har, som ikke går etter Krüger og vil ha det gullet, men faktisk går for andreplassen og lar lagkompisen vinne, sier Hetland.

– De hadde kjempelyst

I sykling ville det vært en selvfølge. Men langrenn er fortsatt en individuell idrett.

– De hadde kjempelyst til å gå etter Simen, sier Hetland, som har all mulig forståelse for det.

Sundby sier også ærlig at fristelsen var stor, i jakten på det første individuelle mesterskapsgullet for sin egen del.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å bryte med taktikken, men jeg kan ikke det. Tredobbelt, det er uansett helt utrolig bra, sier Sundby til NRK.

Kakefest med Krüger Du trenger javascript for å se video.

Lot andre gjøre jobben

Det var over fire kilometer igjen da Krüger klinte til og fikk luke. Da hadde ikke Sundby og Holund annet valg enn å gire ned, for ikke å dra opp utlendingene.

– De andre norske prøvde ikke å bremse feltet, men de lå som nummer fem seks og lot andre gjorde jobbe. Det var fantastisk, sier kanadiske Alex Harvey, som er dypt imponert over den norske taktikken.

Selv hadde han ikke krefter til å ta opp jakten. Det hadde heller ingen andre utlendinger, til Sundbys store overraskelse.

– Det er ingen som prøver å gå etter Simen, og det blir vi litt satt ut av. Men da har ikke vi noe annet valg enn å sitte stille i båten og prøve å optimalisere lagtaktikken, og det gikk ett hundre prosent vår vei.

– Forventet du at noen utlendinger skulle tette luka, slik at du skulle få en gullsjans?

– Ja, jeg var helt sikker på det, sier Sundby.

Sliten Cologna, takknemlig Krüger

– Jeg var allerede sliten. Jeg hadde ikke krefter til å kjempe. Jeg var ikke stek nok til å ta gull, så jeg ville la Krüger gå og kanskje håpe på medalje, men jeg var ikke sterk nok til det heller, erkjenner sveitsiske Dario Cologna, som sammen med Harvey var mannen Norge fryktet mest.

Da Krügers gull var sikkert, giret Sundby og Holund om nok til å sikre den norske trippelen.

– Jeg må sende en stor takk til Hans Christer og Martin. Jeg tror de også hadde veldig mye krefter i dag, men vi har snakket om det før, at hvis en av oss får noen meter, skal vi la utlendingene jobbe for å ta det inn. I dag lyktes vi med det, så det er en lagseier, konstaterer en lykkelig olympisk mester, Simen Hegstad Krüger.