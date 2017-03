Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Saken oppdateres.

Det tok ikke engang en halv femmil før man skjønte at det meste skulle handle om duellen Martin Johnsrud Sundby vs. Iivo Niskanen i vårsola i Oslo. En duell sistnevnte gikk seirende ut av på 15 kilometeren i Lahti.

Og etter en intens og taktisk kamp frem til 47 kilometer satt Sundby inn nådestøtet. I slak motbakke rykket han til og økte den allerede høye farten. Med det fikk han flere meter og kunne gå alene inn på stadion foran et jublende hjemmepublikum.

– Det er det rykket jeg har trent på i hele år, som jeg skulle brukt forrige helg også, men der funket det ikke. Jeg er glad det funket i dag, sier Sundby til NRK.

– Det er fantastisk gøy for meg å vinne her. Det er ekstra spesielt siden jeg er på hjemmebane, bor nede i «høgget» her og har trent her siden barneårene, legger han til.

STERK: Her sikrer Sundby seieren på femmila.

Verdenscupvinner

Det var Sundbys andre strake seier og sjette pallplass på rad i Holmenkollen. Samtidig sikret han seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Det kjennes utrolig godt. Det er en drøm som ligger der gjennom hele sesongen. Jeg er utrolig stolt over at jeg klarer det i år igjen, forteller han.

Med femmilstriumfen vant Sundby altså det første rennet etter VM. Han vant også det siste i forkant av mesterskapet, hvor det som kjent ikke ble noen gull.

– Jeg gjorde det jo ganske bra i VM også, med to individuelle andreplasser. Jeg er nok mer fornøyd med VM enn det mange tror, sier 32-åringen.

TETT KAMP: Finske Iivo Niskanen og Martin Johnsrud Sundby ga hverandre kamp nesten til døra. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forsøkte å stikke

De to hadde fulgt hverandre tett nesten hele veien, med unntak av da finnen fikk et forsprang da han som en av få droppet skibyttet etter drøye 16 kilometer av femmila. Det skremte ikke Sundby, forklarer han.

– Jeg tenkte at det ikke var så dumt for meg, for da fikk jeg en å jage på, og da sprekker feltet litt opp. Så, etter tredje runde hadde han også tenkt til å bytte, så jeg ba ham vente og sa jeg kunne dra og at vi kunne bytte etter fire runder i stedet, røper Sundby.

Og det tok ikke nordmannen mer enn noen få kilometer å ta igjen de 15 sekundene. Da han også fulgte konkurrentens rykk, ristet de to av seg alle andre utfordrere etter bare 21 kilometer.

Kan ha vært siste renn

Fire mann kjempet om tredjeplassen, men i spurten var russiske Alexander Bessmerthnyk sterkest. Sjur Røthe ble nummer fire, foran Niklas Dyrhaug, VM-vinner Alex Harvey og Hans Christer Holund.

Det kan ha vært Sundbys siste renn denne sesongen, for før start sa han til NRK at han vurderer å droppe minitouren i Canada til fordel for Birkebeinerrennet. Det gjentok han også etter seieren.

– Det kan hende jeg heller vil teste ut mine krefter mot gutta som er verdens råeste til å stake, sier Sundby.