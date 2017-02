Sundbys garanti: Krogh slipper Ustjugov-duell

Russeren var fryktinngytende god da han kneblet Sundby og alle andre på lørdagens VM-tremil. Riktig nok falt Sundby for eget grep da han prøvde å rykke i den siste bakken, men kanskje hadde Ustjugov vært uslåelig likevel.

Søndag er det Emil Iversen sin tur til å forsøke seg på russeren, som ankermann i lagsprinten.

Fredag er han etter alt å dømme russisk ankermann på stafetten – og da blir det lørdagens bronsevinner Finn-Hågen Krogh sin oppgave å holde Ustjugov bak seg.

Garantien: 30 sekunders ledelse

Ifølge Martin Johnsrud Sundby har han lite å frykte. Han har nemlig til hensikt å avgjøre stafetten på tredjeetappen.

– Han kommer til å ha i hvert fall 30 sekunders ledelse, så da må Sergej gå fort, sier Sundby til NRK.

– Det lover du?

– Det garanterer jeg, fastslår han.

I så fall får Krogh som bestilt.

– Jeg har sagt jeg håper at Norge kommer alene inn til veksling med minst 20 sekunder luke. Det tror jeg guttene klarer å fikse, sier han.

SUVEREN: Sergej Ustjugov kom alene til mål på tremila.

– Ikke gitt at man slår ham

Men selvfølgelig forbereder han seg også på at det kan bli en mann mot mann-duell. Det tar han absolutt ikke lett på, selv om han på overbevisende måte har avgjort vinterens to verdenscupstafetter i favør Norge.

– Jeg er ikke redd Ustjugov, men jeg har stor respekt hvis jeg møter ham i en spurt. Det er en av de tøffeste man møter i en sånn duell, så det er absolutt ikke gitt at man slår ham, erkjenner Krogh, som begynner å merke presset.

Å overta ankeretappen etter en Petter Northug som har gått Norge inn til fem VM-gull på rad er relativt forpliktende.

– Det føler jeg. Jeg vet at for det norske folk, inkludert meg selv, er bare gull godt nok på stafett. Det er det jeg kommer til å gå for. Og jeg er fullt klar over at Ustjugov ikke er noen smågutt å møte, sier Finn-Hågen Krogh.