Sundbys gambling får NRKs ekspert til å sperre opp øynene: – Det kan gi ekstra energi

– Jeg tror på at det er mulig å komme i ekstremt god form innen 3. mars.

Ordene tilhører Martin Johnsrud Sundby. Han er vraket fra den norske VM-troppen i Oberstdorf, men får likevel gå én distanse – 15-kilometeren – fordi han har friplass som regjerende verdensmester.

De to siste sesongene har han ikke tatt noen seire i verdenscupen, og i år har han heller ikke kvalifisert seg til de få verdenscupene det norske laget har deltatt i.

– Det siste skirennet var 30 km i NM, og det neste rennet er 3. mars i VM. Hvordan skal jeg rekke å gå på meg selvtillit underveis i den perioden på seks uker, spør Martin Johnsrud Sundby.

Derfor har Sundby nå lagt en plan.

Snur om på alt

I den ferskeste episoden i NRKs podkast, «Sporten», deler Sundby hans innerste planer for å komme tilbake på toppnivå.

Det store problemet i år har vært en rygg som ikke spiller på lag.

– Jeg går inn i denne sesongen og tror jeg er i god form og skal levere gode resultater, men så skjer ikke det. Kroppen forteller meg at det er noen skader i veien. Men også når skadene ikke er fullt så fremtredende er jeg rett og slett ikke god nok, sier han.

VRAKET: Etter svake løp i NM og i nasjonale renn ble Sundby vraket til VM i Oberstdorf. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Dermed har Sundby bestemt seg for å endre treningsopplegget fullstendig inn mot den ene VM-distansen han skal få gå. Han skal satse alt på ett kort.

– Det er utrolig frustrerende, men det er også kjempespennende, for det gir en mulighet. Jeg har seks uker. Så det loddet har jeg tatt. Det er dødsspennende, sier han.

Mannen har trent så mange timer i løpet av livet, at han faktisk kan gjøre det.

– Jeg skal kanskje ikke trene 35 timer i uka, bli dritsliten og kjøre meg i senk. Det er kanskje ikke veien nå. Jeg har valgt å stole på treningen jeg har i kroppen, så nå drar jeg ned treningstimene drastisk.

Men selv om treningstimene skal ned, skal han på ingen måte ligge på latsiden.

– Motsetningen blir at jeg legger fryktelig mye volum i høy intensitet og veldig mye terskeltrening, altså like under konkurransefart. Der prøver jeg å få så mange minutter som mulig i uka i den farten, og på toppen av det putter jeg på sånne hardøkter som du kaster opp av.

– Det høres ut som bare hardøkter, egentlig?

– Det er riktig det egentlig. Det er bare hardøkter. Langturene imellom skal bare gjøre meg klar til neste økt.

– Har du prøvd dette før?

– Aldri.

– Det er gambling?

– Det er ren gambling. Jeg har trukket ett kort, og har ikke tid til å gjøre noe annet.

– Alt å vinne

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, syns det er et særdeles spennende prosjekt Sundby nå begir seg ut på.

– Det er et spennende opplegg han har på gang. En slik endring i treninga er positivt, for kroppen utsettes for en annen påvirkning enn den er vant til. Mentalt kan det gi ekstra energi, at han prøver noe spennende, og det i seg selv er med på å gjøre ham til en enda bedre løper, sier Bjørn.

EKSPERT: Torgeir Bjørn følger langrennsverdenen tett gjennom NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han syns det høres lurt ut å vektlegge mye terskeltrening.

– Det er gunstig for å utvikle aerob kapasitet, som er den viktigste enkeltfaktoren på 15 kilometer intervallstart, påpeker Bjørn.

Likevel er han usikker på om det utelukkende vil gi positive resultater i VM.

– Martin har ikke fått til noe som er i nærheten av medaljenivå før i vinter, så sånn sett ville dette vært et spesielt tilfelle hvis han skulle gå bort og bli verdensmester. Sannsynligheten er ikke stor. Det er gambling, og han skal få slippe å være favoritt, sier Bjørn.

Likevel mener eksperten at vi må gi Sundby en sjanse. I fjor var han nær teten i prøve-VM, og det er ikke mer enn ett år siden.

– Hvis han går inn med liv og lyst kan han selvfølgelig komme på et mye høyere nivå enn det han har vært før i vinter. Han har muligheten til det, sier Bjørn.

Langrennsstjernen har én sjanse i ski-VM. For å lykkes på 15 kilometeren gjør han noe han aldri har gjort før og gambler på å snu om på all trening i seks uker. Han forteller også om bannekassa som kom etter mye banning i dokumentar og at han hadde vel mange besøk i solarium.

Flere fordeler

Det viktigste for Sundby nå, ifølge Bjørn, er at ryggen fungerer. Den kan ikke hemme han på veien mot toppnivå igjen. Og akkurat det mener Sundby dette treningsprogrammet skal hjelpe ham med.

– Det er både for at ryggen skal lære å håndtere smerten som kommer, for den er vond. Også på toppen legger jeg de hardøktene som er mer anaerobe, som er bare to-tre minutters drag og som jeg gruer meg skikkelig til når jeg skal ha de. Det er hvert fall noe annet.

Endringene gjør at han tror det blir lettere å bygge selvtillit inn mot det kommende mesterskapet.

JUBEL: Andreplass til Martin Johnsrud Sundby på 15 kilometer fristil i verdenscupen i Falun i 2019. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

– Skulle jeg bare fortsatt å gjøre det samme med små endringer hadde det krevd utrolige mentale prosesser for meg å skape selv. Så skal det sies at vi har lagt opp ganske strenge test-regimer, sier han.

Planen er å teste formen hver tiende dag for å logge progresjon.

– Jeg kan potensielt se at jeg har faktisk fått noe ut av treningen. Jeg kan faktisk se at det har skjedd noe fra dag én til dag 40. Det kan gi selvtillit inn i tysklandsuka. Så er det motsatt hvis jeg ikke har fått noe endring.

Nå sikter han også høyt inn mot VM.

– Mentalt tror jeg at jeg er kapabel til det. Så jeg er jo tjukk i huet, for jeg tror jeg kan ta medalje.

Bjørn mener i alle fall at Sundby har et konkurransefortrinn:

– Martin har masse rutine og erfaring med å gå viktige konkurranser, og det vil være en fordel for ham i denne situasjonen, avslutter Bjørn.