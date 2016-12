Sundby: – De suspenderer utøvere som aldri har avlagt positiv prøve

– Det er kjempekjedelig at ikke disse guttene går Tour de Ski. Det er oppriktig trist. Hele situasjonen er uoversiktlig og ikke så lett å forstå, egentlig. Utover det er det vanskelig å kommentere, sier Martin Johnsrud Sundby på pressekonferansen i Sveits dagen før Tour de Ski-starten.

Fredag formiddag kom meldingen om at FIS opprettholder utestengelsen av seks langrennsløpere. Dermed får hverken Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin konkurrere nå, på grunn av McLaren-rapportens dopingfunn under OL i Sotsji i 2014.

– Dette er tre år siden. De velger nå å suspendere utøvere som aldri har avlagt positive prøver noen gang. Det er en situasjon det er vanskelig å forstå omfanget av. Da kan man ikke gjøre seg opp noen tanker, mener Sundby, som selv har opplevd å bli utestengt for feil bruk av astmamedisin – en dom han fortsatt er uforstående til.

– En forferdelig situasjon

– Hvordan har de det nå, tror du?

– For dem er det en forferdelig situasjon. Vi vet alt om det, og vi har fått føle det på kroppen flere av oss den siste perioden. Akkurat nå føler jeg veldig med disse guttene, svarer Sundby åpenhjertig.

KLAR: Martin Johnsrud Sundby under fredagens trening i sveitsiske Val Müstair. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Sundby, og flere av de norske utøverne, har flere ganger trent med Legkov, som står utenfor det russiske landslaget. På spørsmål om han føler rettssikkerheten til utøveren blir ivaretatt, velger den norske langrennsstjernen å avstå fra en kommentar. Han vil heller ikke kommentere hvorfor han ikke vil uttale seg om det.

– Er det vanskeligere å svare etter å ha vært i en slik situasjon selv, der du er anklaget for noe galt du selv føler du ikke har gjort?

– Det eneste jeg kan si er at jeg har vært i dette systemet, så jeg vet litt om hvordan det fungerer. Det er vel en erfaring jeg gjerne skulle vært foruten, forteller Sundby.

Avventer til høring

Legkov og Belov har engasjert den tyske advokaten Christof Wieschemann for å bidra i kampen om å få opphevet suspensjonen. Han understreker overfor NRK at FIS ikke har avslått anken de la ned, men at de ikke vil oppheve suspensjonen uten å ha snakket med utøverne.

– De vil ikke ta en avgjørelse uten å ha hatt en høring. Vi avventer til tidspunkt for denne fastsettes, før vi bestemmer hva vi skal gjøre videre, sier Wieschemann til NRK.