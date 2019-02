Sundby til kona etter blytung sommer: – Jeg sa at dette ikke går 

Sundby slet spesielt i sommer da treningsdosene var som verst og landslagslivet skulle kombineres med papparollen.

– Han var mer sliten og slet med å kjenne på «godfølelsen». Det ble mye å følge opp hjemme og treningsmessig. Han har vært veldig usikker på om han kan få det til, sier Sundbys kone, Marieke Heggeland, til NRK.

Hverken hun eller sønnene Max og Markus var på plass da ektemannen og pappa Sundby fortsatte sin råsterke tremilsstatistikk. 34-åringen har vært på pallen i samtlige 30 kilometer-renn siden desember 2012...

Han ledet inn på oppløpet, men spurten var ikke sterk nok. Dermed så han både Sjur Røthe og Aleksandr Bolsjunov fyke forbi ham før målstreken.

TOK BRONSE: Se Sundbys oppløp her.

Medalje i seks mesterskap

Men Sundby var stolt da han i 19.00-tiden møtte mediene etter å ha hentet bronsemedaljen på seremonien i Seefeld. Han påpeker at det ikke er noen selvfølge at han skal klare det. Røa-løperen er derfor helt enig med sin egen kone i hvordan sommeren og den tidlige høsten var.

– Det har vært perioder denne sesongen hvor jeg har tvilt på om jeg kunne komme på det øverste nivået igjen. Være med her. For dette har vært årets mål.

– Jeg blir eldre. Det merkes. Det er en situasjon hjemme som skal kombineres med det å være toppidrettsutøver. I år var det veldig, veldig vanskelig, sier han – og meldte dette på et tidspunkt i høst:

SOMMERRENN: Sundby i aksjon under helgens Hamar Grand Prix, et av mange renn som brukes som oppkjøring til vinteren. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg sa hjemme at dette ikke går. Derfor er jeg stolt, sier bronsevinneren, som videre svarte på spørsmål om han kunne slå seg til ro med å bli nummer åtte til ti i renn.

– Hvis det er scenario så slutter jeg og finner på noe annet. Jeg har drømt å om klare i dette igjen. Jeg har tatt medalje seks mesterskap. Jeg er ikke en «olding» enda, liksom. Men jeg er eldre enn de andre og for min egen del betydde dette mye.

Satser mot VM i 2021

Sundby er i godt humør når han møter pressen. Han sier at han kommer til å satse langrenn neste år og til Oberstdorf-VM i 2021. Så får han se. Han vil ikke snakke om OL i Beijing ennå. Når én journalist spør om han ikke skal holde på til OL 2026, smiler Sundby. Han spør fleipende om ikke det kan være en fin overskrift i dag, men så sier han «nei, jeg skal ikke det».

Det eneste han vet er at det ligger an til å bli to år til, men at han ikke kan holde på slik han gjør nå, hvor han går mange renn.

– Det må mer spesialisering til. Jeg kan ikke bite over mer i sesongen som nå. Jeg må være mer spisset. Få frem gode prestasjoner når det gjelder. Som i dag. Det kan jeg få til. Dette er veldig gøy og noe jeg vil fortsette med, sier han.

Marieke Heggeland og sønnene hadde egentlig ikke tenkt å reise ned til Seefeld. Men etter bronsen til Sundby lørdag, hadde hun allerede begynt å se på mulighetene for å ta seg en tur til VM-byen. Hun fleiper med at hun ville se an Sundbys form først, men innrømmer at den spøken like gjerne kunne stemme.

– Han blir mindre egoistisk

Hun blir litt mer alvorlig når hun snakker om hvordan Sundby kombinerer toppidrett med familieliv.

– Han har merket det. Samtidig har han blitt bedre på å legge til rette. Vi må tilpasse oss ham – og han til oss. Han har ikke vært på de lange treukerssamlingene. Det er for å tilpasse seg familielivet. Han må prioritere den veien.

STOLT: Marieke Heggeland, her sammen med Sundby i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han blir mindre egoistisk av situasjonen. Han har mange flere å ta hensyn til. Uten å si det for sikkert, vil jeg tror at konkurrentene og lagkameratene har muligheter til å tenke mer på egne behov.

Men lørdag blir en jubeldag for familien Sundby.

– Vi er veldig, veldig stolte, sier Marieke Heggeland.

– Dette er ingen enkel operasjon. Jeg har verdens fineste liv, verdens fineste barn og et tøft yrke. Jeg velger å gjøre det og fortsette. Jeg elsker dette her. Sammen får vi det til. Medaljen betyr mye for oss som et team, sier Martin Johnsrud Sundby.