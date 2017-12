Sundby slått ut i prologen: – I dag går jeg bare for sakte på ski

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sundby taper dermed dyrebare sekunder i Tour de Ski-sammendraget.

– Jeg tenker at det ikke er optimalt med tanke på sammendraget her. Så er det flere av favorittene som går veldig bra. Jeg taper veldig mye. Da blir neste mulighet å gjøre det bra i morgen. Det er jeg fullstendig avhengig av, sier Sundby til NRK etter prologen.

Slitt med astma

Røa-gutten har slitt mye med astma. I rennene før jul var luftveiene så dårlige at han endret planen, og dro hjem til full medisinsk utredning.

Sundby hev etter pusten da han kom seg over målstreken under lørdagens prolog, men merket ikke noe særlig til astmaplagene.

– I dag går jeg bare for sakte på ski, og er ikke helt vant til høyden her enda. Jeg har tro på at det blir en solid stigning framover, sier Sundby.

God prolog av Krogh

Finn Hågen Krogh har slitt litt denne sesongen og ting har ikke fungert helt som det skal for Alta-gutten. Lørdag viste han form og tok seg videre fra prologen.

BESTE NORDMANN: Finn Hågen Krogh gjorde det best av alle nordmennene i prologen i Tour de Ski. Foto: Anders Skjerdingstad

– Det var tungt, men jeg fikk til en bra prolog. I dag tror jeg man må ha et tidlig heat for å få best mulig tid. Det er et såpsass tungt føre at det koster mye. Man trenger de minuttene man kan få med hvile, sier Krogh til NRK.

– Hva håper du på i dag?

– Jeg må jo prøve å komme meg til semifinale. Jeg har jo kanskje ikke helt den selvtilliten jeg har hatt tidligere. Jeg har hatt en litt dårlig start, sier Krogh.

Tre av åtte nordmenn tok seg videre til kvartfinalene.

Disse gikk videre av de norske herrene:

Finn Hågen Krogh (6.-plass)

Sindre Bjørnestad Skar (10.-plass)

Emil Iversen (25.-plass)