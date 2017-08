Sundby skadet etter fall på rulleski

Sundby var på treningstur i Nordmarka mandag da uhellet fant sted. Langrennsstjernen pådro seg en strekkskade i hamstringen (muskel på baksiden av låret red.anm.) da han falt på rulleski i stor hastighet.

Skaden vil kreve rundt tre uker med rehabilitering midt i viktige forberedelser til OL-sesongen.

– Det er ikke ideelt at han må trene alternativt en periode, men Martin er veldig godt trent og har allerede mye trenings innabords, så han tåler nok å kjøre litt alternativt, sier langrennslandslagets sjeflege, Petter Olberg, til NRK.

– Dette er kjedelig i en viktig opptreningsperiode mot skisesongen, men med litt tålmodighet blir det forhåpentligvis helt bra igjen, sier Sundby i en pressemelding fra Skiforbundet.

Belastningsskade i magen

Han må dermed stå over rulleskikonkurransene på Hamar onsdag og i Trysil senere denne uka. 32-åringen skal til flere undersøkelser i løpet av uken.

– Det ser bedre ut enn først fryktet, men han må være i ro til vi får full oversikt over skaden, forklarer Olberg.

Forrige uke reise Sundby hjem fra landslagssamling på Meråker. Da hadde han pådratt seg en belastningsskade i mageregionen.

– Det har blitt litt mye med magesaken også, men Martin er offensiv, så det skal gå fint, mener landslagslegen.

Var i kjempeform

Før det viste han at formen virkelig er i anmarsj da han parkerte verdenseliten under Blinkfestivalen.

– Vi snakker juli. Alle later som de ikke bryr seg, men dette er viktig for alle som stiller til start. Dette er utrolig bra trening. Jeg setter vanvittig pris på at vi har disse konkurransene. Det er ikke mange verdensstjerner som ikke var på plass her i dag, sa Sundby da.

Sundby har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag.

Saken oppdateres.