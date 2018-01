Sundby forsvarte dermed NM-gullet fra i fjor. Ingen klarte å følge han i rykket rett før mål under 30-kilometer fellesstart med skibytte lørdag.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn beskrev lørdagens renn for et «lureløp», der hele 16 utøvere lå samlet i tet lenge. Sundby fikk dermed også trent på avslutningsegenskapene sine.

– Jeg hadde håpet at det skulle gå så sent som mulig. Jeg er fornøyd med at jeg får noen meter og klarer å avgjøre. Nå blir det to uker nå med intensiv trening. Dette er kanskje det siste rennet jeg går før OL, sier Sundby til NRK etter målgang, som er usikker på om han stiller til start i Seefeld.

Drømmer om OL-gull

DRØMMER OM OL- GULL: Martin Johnsrud Sundby legger ikke skjul på at han drømmer om OL-gull. Foto: Geir Olsen, Geir Olsen / NTB scanpix

33-åringen håper han kan være med å kjempe om medaljer på samme distanse under OL i Pyoungchang.

– Jeg er nok ingen favoritt, men som alle andre som stiller til start så drømmer jeg om gull. Min store drøm er å ta gullmedalje selvfølgelig. Men jeg forventer ikke at det skal skje, sier Sundby.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland var imponert over Sundby etter lørdagens renn og tror dette lover godt for OL.

– Martin var lur i dag. Han posisjonerte seg bra og stakk i nest siste bakke, sier Aukland.

Krogh falt, men tok bronsen

Niklas Dyrhaug tok sølvet og Finn-Hågen Krogh tok bronsen, til tross for at han falt i en bakke da tetgruppa nærmet seg mål.

Her faller Finn-Hågen Krogh i bakken, ikke langt fra mål. Du trenger javascript for å se video. Her faller Finn-Hågen Krogh i bakken, ikke langt fra mål.

– Jeg hadde et litt ugunstig fall mot slutten. Når Martin rykket, følte jeg meg stiv, men jeg er fornøyd med en tredjeplass i dag. Jeg var ikke sterk nok på slutten, sier Krogh.

– Hva tror du om sjansene for å få gå denne distansen under OL?

– Det blir et vanskelig uttak, men jeg håper jeg får gå. Neste konkurranse for meg blir nok i Seefeld. Jeg begynner nesten å bli lei OL før det har startet, fordi man grubler så mye på det, ler Krogh.

Niklas Dyrhaug var litt irritert over at han ikke klarte å henge på Sundby da han rykket.

– Jeg var veldig sikker på at han kom til å rykke da og jeg hadde tenkt til å dra til selv også, men utfordringen var å komme seg langt nok frem. Men jeg ser positivt på det som skjer framover og er fornøyd, sier Dyrhaug som håper han får gå denne distansen under OL.