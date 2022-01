Sundby om stjernenes nervepirrende døgn: – Umenneskelig situasjon

– Jeg tenker jo at det er en litt umenneskelig situasjon, sier tidligere landslagsveteran Sundby til NRK.

Tidligere landslagssjef og nåværende Viaplay-ekspert Vidar Løfshus er enig.

– De fleste har nok tenkt tanken om at det kan skjære seg, pandemi eller ikke pandemi, så kan man faktisk bli syk. Men nå blir det frykt og utøverne kan bli sugd litt inn i det. Alt blir bare svart. Jeg håper de har et støtteapparat som ivaretar dem som ikke er så rustet for dette, sier han.

De har begge vært i pressede og stressede situasjoner før. Både som resultat av sportslig og utenomsportslig støy i jakten på verdenscupseire og mesterskapsmedaljer på egne eller andres vegne.

STØTTER UTØVERNE: Vidar Løfshus mener galgenhumor kan være viktig i situasjonen langrennsløperne har havnet i. Foto: Tore Meek / NTB

– Mange som er sammen om det

NRK har bedt både Sundby og Løfshus om å sette seg inn i den uvissheten som Johannes HøsflotKlæbo, Therese Johaug og resten av landslagsløperne lever i nå.

For onsdag ble det klart at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt for koronaviruset på det siste høydeoppholdet i italienske Seiser Alm. Det har også sprintlandslagstrener Arild Monsen gjort. Sjansen for at noen av dem rekker lekene i Beijing er svært liten.

SMITTET: Heidi Weng. Foto: Geir Olsen / NTB

Samtidig er alle OL-uttatte utøvere definert som nærkontakter og det haster å bli klarert for lekene, med de tester og tidsfrister som gjelder. Onsdag kveld kunne ikke landslagslege på plass i Seiser Alm, Ove Feragen, svare på når de norske utøverne blir testet neste gang.

Det henger sammen med reglene for innreise, sier han, og viser til at den første av to obligatoriske prøver må avlegges 96 timer før avreise. Det betyr trolig torsdag dersom noen utøvere har tenkt å reise med Olympiatoppens siste charterfly kommende mandag.

SMITTET: Anne Kjersti Kalvå. Foto: Terje Pedersen / NTB

Og svarene kan bety positive prøver. Men Sundby mener utøverne har én fordel i krisen.

– Fordelen nå er at de er mange som er sammen om det. Hver og en står i sin krise, men foreløpig er det kollektivt, sett bort fra Anne Kjersti og Heidi. Men det er den lille fordelen så langt, at de står sammen om det, og ikke én er i faresonen. Og det er utrolig mye bedre, sier Sundby.

– Det er en faktor som gjør at de kommer seg noe lettere gjennom dagene.

– Kjempealvor

Etter at de to nye positive testene ble kjent har de aller fleste løperne byttet hotell. Stemningen var trykket da løperne møtte NRK og TV 2 gjennom onsdagen. Lengst gikk Pål Golberg. Han trodde ikke han kom til å få reise til OL i Kina slik situasjonen var nå.

– Det er selvfølgelig kjempealvor, men jeg regner med at det er mye galgenhumor på hotellet nå. De må ha et overlevelsesinstinkt. Det instinktet er at de for det første håper å unngå smitte på egne vegne. Og eneste måte er å holde humøret oppe, sier Sundby.

– Ellers blir det destruktivt. Og er de i en situasjon der de ikke tester positivt, har de brukt mye energi på testresultatene. Humør er viktig. Sånn jeg kjenner dem så er de flinke til det. Det er flere som har masse rutine på å holde hodet kaldt og har vært ute en vinternatt før, som Sjur Røthe og Hans Christer Holund. Jeg håper de bidrar nå og tar det ansvaret, rett og slett.

Løfshus kunne ikke vært mer enig og trekker frem enda et moment:

– Det er galgenhumoren som blir overlevelsesmekanismen her. Det er viktig med folk som har en god porsjon humor og kan se det hele med et lite skråblikk.

– Og så er det lurt å sette ting i perspektiv. Akkurat nå, i slutten av januar, så er idretten det aller viktigste. Men i det lange løp er det viktigere ting også. Kanskje det ikke er OL i Kina som blir de 18 mest minnerike dagene av livet ditt, sier Løfshus.