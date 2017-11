Sundby om Northug: – Kan ikke havne i en situasjon der man ikke får kvalifisere seg til OL

– Med hans merittliste og den utøveren han er... Det vel ingen andre land i verden som har det privilegiet at de har så mange gode løpere som kjemper om så få plasser. Det er en kjempeutfordring å ta ut det laget, sier Martin Johnsrud Sundby.

Sundby vant åpningsrennet på Beitostølen i suveren stil. Han fikk ingen konkurranse av Petter Northug, som har trukket seg fra sesongåpningen på grunn av forkjølelse.

Hadde krav

Northug hadde krav på seg fra landslagsledelsen om å levere toppresultater på Beitostølen dersom han skulle få være med til det første verdenscuprennet i Finland neste helg. Men muligheten til å vise seg frem forsvant altså med forkjølelsen.

Sundby håper ikke dette medfører at det blir vanskelig for Northug å vise om han er kvalifisert til et OL-lag, siden det kan bli tøft å gå seg inn på det norske verdenscuplaget når man først havner litt utenfor.

Petter Northug har trukket seg fra alle konkurransene på Beitostølen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror alle er tjent med at alle som drømmer om å å gå OL, og som har vært i det tetsjiktet som Petter har, fortjener at man finner en måte å matche de på. Man må finne en måte å matche de på så man ser om de fortsatt har mulighet til å være blant de beste i verden, sier Sundby, og legger til:

– Man kan ikke havne i en situasjon der man ikke får konkurrert, og ikke får mulighet til å kvalifisere seg. Men det regner jeg med de har en strålende plan på, altså.

– Ville du ha tatt med Northug til Finland?

– Det skal jeg ikke mene noe om. Men jeg ville ha funnet en måte for ham å kvalifisere seg til OL på som er fornuftig. Det ville jeg tenkt at alle tjener på, sier Sundby.

Hemmelighetsfull Hetland

Landslagsledelsen ta ut verdenscuplaget førstkommende mandag. Landslagstrener Tor Arne Hetland har tidligere fremstått kategorisk på at løpere må ha prestert på Beitostølen for å være med til Finland, men svarer nokså hemmelighetsfullt fredag ettermiddag.

Landslagstrener Tor Arne Hetland vil ikke si så mye før verdenscup-uttaket kommer på mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi tar ut laget mandag kl 12, så dere får vente til da. Det vil i alle fall ikke være en bakdel om du har gått gode skirenn på Beitostølen. Vi har en hyggelig utfordring, sier Hetland.

– Hvor nysgjerrig er du på hvor Northug står, siden han er den du ikke får sett her?

– Jeg er ikke så bekymret eller nysgjerrig på Petter. Når han er syk er det veldig fornuftig av ham å bli hjemme og ikke gå skirenn. Så får vi se når han er klar, sier landslagstreneren.

Northug er vel å merke garantert å få gå verdenscupen på Lillehammer om to uker, siden Norge da har nasjonale kvoter og kan ta med noen flere. Northug ønsker imidlertid sterkt å gå i Kuusamo dersom han er frisk, siden han mener disse rennene passer ham ekstra godt.