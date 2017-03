Sundby om CAS: – Du sitter der og føler du har begått et drap

Verdenscuplederen møtte pressen foran smøretraileren i Holmenkollen fredag formiddag, og der ble Johaug-saken raskt et tema. Tirsdag kom nyheten om at det internasjonale skiforbundet (FIS) anket Johaug-dommen. Det betyr at Johaug må til CAS, der Sundby selv har vært.

– Du sitter der og føler du har begått et drap. Det er holdningen og følelsen i det rommet, sier Sundby om forholdene i Lausanne, der han selv måtte til høring.

Les også: Alt om Johaugs dopingsak

​Vonde dager i Lausanne

MØTTE PRESSEN: Martin Johnsrud Sundby vandrer ned trappen for å møte pressen i Holmenkollen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sundby var selv i Lausanne da han ble dømt for feil bruk av astmamedisinen Ventoline.

– Det er et lite vennlig klima i Lausanne, og jeg misunner ikke Therese det. Det er trist for alle at saken ikke er ferdig, og at den må opp igjen på den måten.

– Jeg hadde det vondt de dagene jeg var der, sa Sundby.

Han endte opp med å bli dømt, men håper Johaug slipper det samme.

– Hvis rettferdigheten noen gang skal seire, går det Thereses vei, sier Sundby og fortsetter:

– Det skal være en arena der hun skal få prøvd saken, og det skal være en uavhengig arena, sier Sundby.

Umenneskelig

Han har vært klar på at runden i CAS var tøff, og han gjentok flere ganger at «Therese trenger fryktelige gode folk i ryggen».

Johaug må i tillegg være forberedt på et enormt medietrykk.

– Først og fremst er jeg glad for at jeg slapp det, og tok valget om å ha saken slik vi fikk det til. Therese er den tøffeste jeg kjenner, men medietrykket er umenneskelig. Når det ikke blir ferdig, blir det vanskelig, sier Sundby.