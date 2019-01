Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sundby ble riktignok nummer fire på søndagens 15 kilometer intervallstart i klassisk stil i Otepää, som er det mye omtalte siste uttaksrennet til nettopp den distansen i VM.

Men det var langt opp til teten. For seier ble det til Iivo Niskanen. Ned til Aleksandr Bolsjunov var det 15,9 sekunder, mens Didrik Tønseth tok en sterk tredjeplass – med hele 46,4 sekunder til den finske seierherren.

Sundby klokket inn til den sure fjerdeplassen, 48 sekunder bak vinneren og sammen med Tønseth tok de et langt steg i retning VM på denne distansen.

Men etter rennet var Sundby nådeløs mot seg selv.

– Løpet er ikke bra. Og kroppen er ikke bra, sier Sundby til NRK.

Saken fortsetter under bildet.

BLE NUMMER FIRE - MEN VAR OPPGITT: Martin Johnsrud Sundby stirrer ut i luften etter målgang i Otepää søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Må bli ekstremt mye bedre

Men han er ikke ferdig der. Røa-løperen sier rett ut at dersom han skal stille på 15 kilometeren i VM må han ha et mye høyere nivå enn han hadde søndag.

– Det er ikke vits å løpe rundt og ikke ha høyere ambisjoner enn fjerdeplass. Det er et skuffende resultat. Det er en del ting som ikke stemmer og deler av løpet som sitter bedre. Det skal jeg glede meg over. Det svarte bra før jul, men dette er jevnt middels. Det er ikke noe rått. Det er passe og ikke mer enn det. Det er ikke noe å surre rundt i VM med, sier han, før han slår fast følgende:

– Det må bli ekstremt mye bedre om det skal bli gøy i Seefeld.

Sekundstrid

For Sundby gikk ut som siste startende og fikk gode sekunderinger opp mot de aller beste hele veien. Han fikk oppleve at Iivo Niskanen ledet hele veien ved samtlige passeringspunkter. Kun russiske Bolsjunov var i nærheten.

SOLID DAG: For Didrik Tønseth på 15 kilometeren i Otepää. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Istedet måtte Sundby ta til takke med å kjempe en tett og jevn kamp med lagkompis Didrik Tønseth om tredjeplassen

Til slutt var det ikke mye som skilte de to. Men det var Tønseth som var hakket hvassere de siste avsluttende kilometerne. Dermed ble Sundby nummer fire. Hans andre fjerdeplass på distansen denne sesongen.

Får VM-plass nå?

Nå er det store spørsmålet hva dette holder til for Sundby med tanke på VM. Allerede virker Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen å være klare for 15 kilometer-laget. Fire løpere får gå. Med på dét VM-laget er trolig Didrik Tønseth som nå har en pallplass i verdenscupen.

– Pallplass er alltid bra, ja. Jeg hadde kniven på strupen og gjorde et bra løp. Jeg håper jeg får den plassen i VM, sier Tønseth til NRK.

– Håper du har rett

Så er spørsmålet om to fjerdeplasser er godt nok for Sundby. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum ville ikke ta ut laget på direkten overfor NRK i Otepää, men det er ingen tvil om at Sundby kjemper mot Sjur Røthe om den siste plassen i laget. Røthe ble nummer syv søndag.

TAR UT LAGET: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er ikke jeg som tar ut laget. Jeg er nære, men det er ikke godt nok i dag. Vi får se når det nærmer seg VM, sier Røthe.

Når NRK antyder overfor Sundby at han trolig er i posisjon til å få den siste plassen, svarer han slik:

– Jeg håper du har rett i det. Det er ikke min jobb å ta ut det laget. Så vil jeg tro at de andre som nevnes er ganske sikre. Men jeg håper du har rett, sier han.