Sundby nektet å snakke med media etter ny tour-skuffelse

For Sundby greide ikke å ta seg videre til kvartfinalen i dagens sprint i Tour de Ski. Han ble i stedet nummer 47 i prologen, mer enn 12 sekunder bak prologvinner Johannes Høsflot Klæbo.

Samtidig som Sundby røk ut tok en rekke av hans argeste konkurrenter om sammenlagtseieren seg videre.

Etterpå var Røa-løperen svært frustrert. Sundby gikk riktignok gjennom pressesonen slik han er forpliktet til etter prologen.





SA TAKK FOR SEG TIL SVEITS: Det ble bare en prolog under sprinten i Val Müstair for Martin Johnsrud Sundby. Her laster han bagasjen inn i en av bilene til Norges Skiforbund. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Men da var 34-åringen fortsatt videre og prologen ennå ikke ferdig. Da det senere viste seg at prologtiden ikke var god nok, samlet pressekorpset seg utenfor landslagets smøretrailer. Der var budskapet fra Sundby, gjennom medieansvarlig Gro Eide, at han ikke ønsket å dele sine tanker om den blytunge Tour de Ski-starten hans.

– Han ønsket ikke å prate, og det må han få bestemme selv, sier Eide.

Sundby bekreftet det samme like etter, da rettighetshaver TV 2 ville vite om han virkelig ikke skulle si noe etter den skuffende sprinten for hans del. Også overfor andre medier var det tyst. Han pakket i stedet sakene sine og forlot etter hvert området hvor landslagenes smøretrailere står parkert.

Kan være over to minutter bak

Etter prologexit også i Toblach sist lørdag og en skuffende 15 kilometer søndag, var Sundby litt over minuttet bak den russiske Tour de Ski-lederduoen Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov inntil i dag morges.

Med nok en skuffende sprintresultat 1. nyttårsdag kan det i verste fall bli mer enn to minutter opp til eksempelvis de to russerne etter dagens konkurranse. Og det er bare fire etapper igjen av årets tour.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette betyr at Sundbys muligheter til å vinne Tour de Ski betydelig svekket. Nå er han avhengig av to gode resultater i Oberstdorf hvor det er meldt store nedbørsmengder. Det trenger han virkelig, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

For Tour de Ski er ikke helt ferdig. Det gjenstar en fellesstart og jaktstart og Oberstdorf de to neste dagene. Så avsluttes årets Tour de Ski med en fellesstart lørdag i Val di Fiemme, før det skal klatres opp monsterbakken i Alpe Cermis på den siste konkurransedagen.

Ikke diskutert om Sundby gir seg

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier at han gjerne skulle hatt Sundby med videre til sprintkvartfinalene. Han innrømmer at det har en betydning for sammendraget når man taper bonuspoeng og kaller det litt stang ut, selv om bare tre etapper er over for Sundbys del.

Han mener formen til Sundby ikke er så elendig og påpeler at det ikke skal mange ukene tilbake til for å se at eleven gikk fort på ski.

– Hvis du ser på kalenderen, så er det noen år siden han gikk fort på sprint. Det er noe som skjer når man blir eldre, sier Nossum.

Treneren sier til NRK at det å gi seg i årets tour allerede nå ikke er en problemstilling de har snakket om.