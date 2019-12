– Det har jeg vært veldig klar og tydelig på. Jeg skal ikke ta opp noen plass. I den grad jeg er på et lag neste år, så er det som en «tilleggsplass» og ikke en som tar opp plassen fra andre unge talenter. Det har jeg vært dønn ærlig på, sier Sundby.

Han trekker ikke bare frem familiesituasjonen sin, men er også fullstendig klar over at elitelagene skal kuttes i neste vår, slik NRK skrev lørdag.

– Har Eirik (landslagstreneren, journ.anm.) syv plasser på laget og ikke flere, for eksempel, så er ikke jeg en del av de syv. Ikke nødvendigvis fordi jeg ikke er god nok, men jeg kan ikke ta plassen fra en ung, lovende løper når jeg ikke er på samling, begrunner han.

HEKTISK MORGEN: Martin Johnsrud Sundby og yngstesønnen Max på badet på morgenkvisten. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Tung åpning

35-åringen har ikke hatt noen stor helg i verdenscupåpningen så langt. Men de to første konkurransene i Ruka er å regne som hans to første konkurransegjennomkjøringer etter en tung helg på Beitostølen for en uke siden.

Derfor virker han ikke å ta 16.-plassen på 15 kilometer klassisk lørdag så tungt som han vanligvis ville gjort.

Han innrømmer at han er langt unna der han skal være rent formmessig. Men han må ha is i magen og følge planen mot de løpene han skal være best etter Tour de Ski, forteller han.

TRAVLE DAGER: NRK fikk henge på Martin Johnsrud Sundby i en hektisk hverdag. Klokken 08.15 fulgte han sønnen og andre barn i nabolaget til skolen en høstdag i år. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Vurderer å utvide «friheten»

Men etter lørdagens løp ble det også en anledning til å se enda lengre fremover. Sundby er fullstendig klar over at hans eget liv endrer seg neste år.

Til våren blir han trebarnsfar. Fra før er det tøft å få familielivet til å gå opp med livet som toppidrettslivet. Sundby understreker at han virkelig vil være på landslaget, men at han allerede neste år heller vil inn i en «hospitant»-rolle.

– Jeg kommer til å jobbe for å tilrettelegge så mye som mulig for Martin. Jeg er veldig på at vi skal gjøre det. Det har jeg gjort til nå med Martin, så får vi se om vi skal utvide det mer, sier Nossum.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Tror de kunne klart seg uten meg

Det er andre elementer som spiller inn også. Sundby forstår hvis det skal satses smalere på elitenivå, spesielt nå som det nærmer seg et nytt OL i Beijing i 2022.

I tillegg en større satsing på unge rekruttløpere på herresiden. Med andre ord løpere som skal danne elitelandslaget etter lekene i Kina.

– Kunne du klart deg uten laget?

– Jeg tror de kunne klart seg uten meg, men jeg klarer meg nok ikke fullt så bra uten dem, men det er realiteten. Jeg tipper vi finner en smart og god løsning. Når man skal se på antall plasser og så videre, så man må se på det i samme slengen. Det er tre, fire-fem måneder frem i tid.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil strekke seg langt

Langrennssjef Espen Bjervig virker å ta situasjonen med stor ro. Han sier det finnes flere mulige løsninger og forteller at han og Sundby til nå har diskutert hvor mange samlinger og markedsoppdrag han må delta på fra våren av. Det som er tydelig er at andelen skal ned sammenlignet med dette året.

Bjervig sier at Røa-løperen har ønsket tilgang til forbundets serviceteam, leger, smørere, fysioterapeuter og Olympiatoppen for å nevne det viktigste.

– Får Sundby slippe alle markedsoppdrag og samlinger?

– Det blir en totalvurdering sammen med Martin. Han har sikkert lyst til å være med på noen samlinger i nærområdet som sikkert passer. Vi ønsker i hvert fall å strekke oss slik at en type som Martin ikke blir ekskludert av laget fordi han har en familiesituasjon som gjør det vanskelig å være med, sier Bjervig.