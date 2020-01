NRK har fortalt om den voldsomme medlemssvikten i Norges Skiforbund.

Verdensmester Martin Johnsrud Sundby er bekymret for idretten sin.

– På vegne av min egen idrett så er det klart at dette skal vi ta på alvor, finne ut av det. Jeg har lest sakene og hørt rykter om nedgangen, og jeg tenker det er flere grunner til den.

Snaut 40.000 barn mellom 6–12 år går på langrenn. Det er en nedgang på 30 prosent fra 2011. Foto: Anne Rognerud / NRK

– Foreldrene har sett for mye Team Ingebrigtsen

Sundby peker på økt profesjonalisering som en viktig årsak.

– Det å dempe profesjonaliseringen så lenge som overhodet mulig, tror jeg er en del av det å få tilbake full rekruttering. Den profesjonaliseringen som foreldre blir litt med på, den funker for mange og er inspirerende for mange. Men – så tror jeg også den kan ta livet av noen deler av rekrutteringen.

Det har langrennstrener Jøran Kristensen i IL Try kjent på. Senest onsdag fikk han en utmelding fra en ung skiløper, som følte at hun ikke satset like mye som de andre og sinket gruppen.

– Det er fryktelig leit og synd, sier Kristensen.

– Hos oss opplever jeg hovedproblemet som enkelte overambisiøse foreldre. De har sett for mye Team Ingebrigtsen og driver sine barn som voksne utøvere fra åtte- til tiårsalderen, mener treneren.

VM-GULL: Delta, eller vinne. Hva er viktigst? Foto: Georg Hochmuth / AFP

– Kostnadsnivået er skremmende

Med økt profesjonalisering, kommer også økte utgifter. Det er også en del av det samme bildet, mener Sundby.

– Kostnadsnivået er skremmende. Det er et økt krav om utstyr, det er et økt krav om antall ski, økt krav om å reise på snø. I Oslo har man knapt snø. Enten må klubben produsere snø der de er, eller så må man betale penger for å reise et sted hvor det er snø. Det skal være inspirerende, men det skal ikke ta knekken på en familieøkonomi å være med på en langrennssamling i en klubb.

Selv er en av verdens beste skiløpere tydelig på at han ikke har noen ambisjoner når det gjelder idrett på vegne av sine egne barn annet enn at de skal oppleve idrettsglede.

Det tror han er noe flere foreldre bør ta til seg.

– Vi som foreldre kan være med å dempe det prestasjonsjaget og elitefokuset. Jeg kan fremme lek og moro. Jeg kan fremme det å være glad i ski uten at det nødvendigvis skal innebære all verdens konkurranse hele tida.

– Må ta ansvaret

Ingrid Bretten Berg er generalsekretær i Skiforbundet. Hun er også selv langrennsmamma og trener for en gruppe 10-åringer i Kjelsås IL i Oslo.

LANGRENN MED NEDGANG: Langrenn har hatt en nedgang på 30 prosent i alderen 6–12 år siden toppåret 2011. I Skiforbundet ellers, altså om du tar bort langrenn fra statistikken, er det en totalt nedgang på 0,5 prosent. Foto: Mark Tonkin/Geir Jone Karlsen / NRK

– Jeg tror alle vi som er foreldre med barn i skiidretten må være med å ta det ansvaret her. Det står nok foreldre på sidelinja som håper det skal være en ny Martin Johnsrud Sundby eller Therese Johaug og fokuserer på det. Jeg tror det er et felles ansvar for oss klubber og foreldrene på å si noe om at det er like bra å delta som det er å vinne.

Martin Johnsrud Sundby sitter hjemme ved kjøkkenbordet sammen med kona Marieke og sønnene Max og Markus. På spørsmål om hva han liker best av fotball, langrenn og turn, svarer eldstemann Markus diplomatisk.

– Alt.

Verdensmesterpappaen tar det med et smil. For han er det ikke viktigst at ungene går på ski.

– Overordnet for langrennssporten sin del er det viktig, men som småbarnsfar er det viktigste for meg at barna mine er i aktivitet, at de finner kule ting å gjøre.

