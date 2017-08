Sundby mener Johaug-straffen må føre til endringer

– Dommen er kjempestreng, men den forholder seg likevel til de strafferammene som rettssystemet legger opp til. Det er ikke slik at det er en skivebom, men at hun skal få 18 måneder for ikke å ha googlet, er for meg helt uforståelig, sier Sundby til NRK.

CAS-dommen på 18 måneder betyr at Therese Johaug går glipp av den kommende OL-sesongen.

CAS la særlig vekt på at den erfarne langrennsløperen ikke gjorde egne undersøkelser av leppesalven utover å forhøre seg med landslagslegen.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Salven inneholdt et anabolt steroid, som har en strafferamme på 12-24 måneder ved uaktsomhet.

Sundby, som selv ble utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisin, reagerer imidlertid på reglementet.

– Nødvendig å ta tak

– Jeg stusser på om regelverket er bygget opp for å dømme en utøver som ikke har hatt en intensjon om å jukse, ikke hatt noen effekt av den bittelille mengden, og hun har overhodet ikke tatt noe med overlegg. Da lurer jeg på om regelverket er slik at det er det man skal slå ned på, mens en fyr som Johannes Dürr, som systematisk EPO-dopet seg, fikk seks måneder mer enn Therese, sier Sundby.

Gråtkvalt Johaug om dopingdommen Du trenger javascript for å se video.

Dürr ble avslørt for EPO-bruk under Sotsji-OL i 2014 og fikk to års utestengelse etter å ha innrømmet juksingen. Det østerrikske skiforbundet bannlyste imidlertid Dürr og nektet å gi ham lisens.

Nå er vel og merke Wada-koden revidert slik at Dürr i dag kunne fått fire års utestengelse.

– Enda vanskeligere

– Det er heldigvis et ungt reglement. Det betyr at man fortsatt er inne i en læringsprosess. Man ønsker å ta tak i doping, og det er utrolig viktig og ekstremt utfordrende for systemet, og så tror jeg det er nødvendig å ta tak i den problematikken vi har sett nå. At uskyldige utøvere og utøvere som overhodet ikke har ment å gjøre noe galt, blir sittende to år på sidelinjen. I praksis handler det om to år og ikke 18 måneder for Therese, sier Sundby.

– Det er blitt brukt minimalt med skjønn i denne saken. Jeg stusser over at CAS-panelet ikke har vurdert å bruke skjønn i større grad enn det er gjort nå, legger han til.

NRK-ekspert Fredrik Aukland synes også Johaug-dommen er streng, men den tidligere landslagsløperen mener det blir problematisk å åpne for skjønn fra sak til sak.

– Vi må respektere det regelverket som ligger der fordi det alltid vil være noen som vil jukse. Johaug tok et medikament hun ikke skulle, og hun må ta ansvaret. Hvis ikke kunne legene blitt stilt ansvarlige. Jeg forsvarer ikke dagens ordning, men jeg tror skjønn vil gjøre det enda vanskeligere, sier Aukland.