Dermed blir ikke Sundby å se under årets utgave av Toppidrettsveka, men først under langrennsåpningen på Beitostølen i november.

– Jeg har gledet meg lenge til Toppidrettsveka. Det blir også annerledes når man er en del av et lag som jeg er nå. Man vil vise seg frem med så begrensede utstillingsvinduer, ikke minst gledet jeg meg til å få startnummer på brystet. Det er så lenge siden at det er en ukjent tanke for øyeblikket.

– Men jeg har fortsatt en ryggproblematikk som gjør at det er tidvis smertefullt å operere i konkurransefart. Så har det problemet gått fra «natt til dag» fra mai til nå. Likevel, med litt hjelp fra fagkyndige, så kan det å gå konkurranser nå være en ulempe med tanke på rehabiliteringen av ryggen. Og det er en sjanse jeg ikke har råd til å ta, sier Sundby.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn til høyre, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Sundbys konklusjon får støtte av NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg skulle gjerne sett Sundby i kamp mot sine gamle lagkamerater og det hadde satt en ekstra spiss på konkurransene. Men ryggen tuller man ikke med. Den må være hundre prosent i orden om han skal prestere på topp i verden, sier han.

Må levere fra første renn

Han er som regjerende verdensmester uansett kvalifisert til 15 kilometeren under VM i Oberstdorf. Men han er smertelig klar over at veien til både tre- og femmil er tøff når han nå står utenfor landslaget.

– Jeg må gå kjempefort fra første skirenn. Jeg må være helt oppi der. Jeg bør absolutt være på pallen fra start, jeg bør aller helst øverst også. Det krever enormt timing, treff med form, kropp og alt. Da kan ikke ryggen være 70 prosent bra. Jeg må være klok.

– I mai så det ikke pent ut

Ryggproblematikken forfulgte Sundby fra første stavtak i november 2019 og gjennom sesongen. Han brøt først et renn på Beitostølen og senere i Davos. På tampen av sist sesong droppet han også ut av Ski Tour 2020 på grunn av ryggproblemene.

I slutten av april ble også Sundby vraket fra landslaget og dannet privatlaget Team Eidissen BN Bank sammen med Niklas Dyrhaug. Siden den gangen har han jobbet hardt for å få ryggen til å spille på lag igjen.

– I mai så det ikke pent ut. Da kunne jeg gå fem kilometer i høy hastighet og måtte stoppe for å ta pauser. Nå kan jeg gjennomføre 15-20 kilometer i høy fart, men kjenne at jeg får noen problemer mot slutten. De må være helt borte hvis jeg skal kjempe i toppen.

NY SESONG - NYTT LAG: For både Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug (venstre). Her er de to på en pressekonferanse da privatsatsingen ble offentliggjort. Foto: Ole Martin Wold

Kun én bekymring

Fem måneder inn i sesongoppkjøringen begynner han å få betalt for å ta både styrke-, bevegelighetstrening og oppvarming på fullt alvor. Ifølge Sundby har han bare én eneste bekymring: Ryggen.

– På tross av ganske store endringer i både fysisk påvirkning og treningsregime, så virker det som om kroppen liker å gjøre de endringene vi har implementert. Jeg går fort på testene jeg har. De få referansene jeg har på trening har vist seg bra.

– Jeg er superinspirert og vi leker oss i treningshverdagen. Det virker som jeg responderer på bra på det jeg gjør fartsmessig og teknisk. Så blir det spennende å se om kapasiteten kommer seg på et bra nivå. Men ryggen må være der, sier Sundby.

Selv om Sundby melder forfall, er herreklassen smekkfull med store navn. De eneste som blir hjemme er Håvard Solås Taugbøl og Sjur Røthe. Ellers stiller alle landslagsløperne på herresiden.

– Et strålende herrefelt, med de aller fleste stjernene til start. Det blir spennende å se hva Johannes Høsflot Klæbo kan få til på hjemmebane, med tøffe utfordrere fra både elite-, rekrutt-, og regionlag, sier NRK-ekspert Bjørn.

PS: Toppidrettsveka begynner med 20 kilometer klassisk intervallstart for begge kjønn torsdag kveld. Sendingen starter på NRK 2 klokken 18:30 og fortsetter på NRK 1 fra klokken 20:00.