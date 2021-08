Sundby ler av egne treningstall: – Ikke vært i nærheten av så lite før

Han flirer godt når NRK spør hvordan det står til med kroppen før han torsdag stiller til start på det 55 kilometer lange løpet som åpner årets Toppidrettsveka på Hitra.

Sist gang han var å se i forbindelse med et skirenn var 15 kilometeren under VM i Oberstdorf i mars.

– 35, sier Sundby kort og kontant når han forteller antallet treningstimer i juli. Et tall som kunne vært nær tredoblet dersom det hadde vært snakk om en hvilken som helst sesong da han var landslagsløper.

– Ikke vært i nærheten

Det handlet rett og slett om at han har hatt fellesferie og tre barn. Skal familien fungere og være blid, så var han nødt til å kose seg og ha energi.

– Men så få timer er litt snaut i historisk forstand. Det har jeg aldri gjort før. Jeg hadde fri hele sommeren da jeg giftet meg også, men jeg hadde 75 treningstimer likevel.

LAGKAMERATER: Martin Johnsrud Sundby (bak) og Niklas Dyrhaug under en trening i Trondheim i fjor sommer. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Jeg har ikke vært i nærheten av så lite før. Men jeg har klart å slappe av. Det var sjokkerende i seg selv og så måtte jeg ta noen runder med meg selv for å skru meg selv i gang.

– Tror det holder

Men hele sesongoppkjøringen har vært annerledes enn tidligere. Etter VM sist sesong ble livet annerledes i månedene etter.

Kona Marieke Heggeland har gått inn i fulltidsjobb. Selv har han hatt pappaperm og tatt seg av sine tre sønner. Gjennom store deler av mai var han sammen med nå ett år gamle Magnus på dag- og kveldstid. Det innebar lite trening.

Etter hvert havnet ettåringen i barnehagen og juni ble bra frem til 15. juli. Men deretter har det blitt mer eller mindre tre uker treningsfri.

Sundby er imidlertid klar for et aldri så lite skippertak inn mot det første langløpet på snø i desember.

– Jeg vet hva jeg skal gjøre i løpet av høsten og tror det holder. Så er det ikke sikkert jeg sier det samme om fire måneder, sier 36-åringen, og påpeker at det gir en viss trygghet at treningen er stramt spisset mot ren staking – hver eneste økt.

SISTE RENN I VM: Martin Johnsrud Sundby, her under 15 kilometeren under VM i Oberstdorf i mars, der han ble nummer syv. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Få et par på trynet

Lagkamerat Niklas Dyrhaug er ennå ikke klar for å gå rulleskirenn etter operasjonen tidligere i år. Men Team Koteng/Eidissen stiller med Torleif Syrstad, Chris Jespersen, Astrid Øyre Slind og Sundby på startstreken gjennom Toppidrettsveka.

Det er ikke hvem som helst de skal opp mot. Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo er blant profilene som stiller i herreklassen. På damesiden står blant andre Marit Bjørgen og flere landslagsløpere på startstreken. Frida Karlsson måtte kaste inn håndkleet.

Men Sundby toner ned forventningene til sitt eget lag. Han går nemlig langt i å antyde at det ikke bare er han som av ulike grunner har hatt en mindre optimal treningsvår- og høst bak seg.

NY SATSING: For Martin Johnsrud Sundby, her på samling med sitt nydannede lag. Foto: Team Koteng/Eidissen

– Vi er jo et lag som gleder oss til skisesong. Sånn sett er det kult å sparke i gang høsten på Toppidrettsveka. Jeg er likevel relativt overbevist om at vi kommer til å få et par på trynet i løpet av helgen.

– Men vi trenger å kjenne litt på status, og hva andre har gjort i sommer. Det blir perfekt å få en 55 kilometer lang manndomsprøve i storm for å erkjenne det.

– Et sted hvor nervene virkelig kommer til å ligge utenpå

Selv om det er lenge til vinteren har laget en klar målsetting: Det er å stikke av med lagcupen i langløpssirkuset.

For sin egen del garanterer han at langløpssatsingen ikke har blitt noen hvilepute og sier at han ikke har skrudd av mentalt selv om han på mange måter har byttet disiplin og fått en annerledes hverdag på hjemmebane.

– Det er åpenbart et par konkurranser som peker seg ut for min del. Det er de som er historiske, som folk kjenner til og som har tradisjoner. Det er der fokuset ligger når det kommer til topplasseringer og det som trigger.

– Jeg ser for meg å komme i gang, komme inn i gamet, herde meg litt i løpet av det første konkurransene. Så er Marcialonga (i slutten av januar) et sted hvor nervene virkelig kommer til å ligge utenpå, sier Sundby.