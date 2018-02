Sundby kritisk til sekundering: – Jeg følte meg ikke så velinformert

– Jeg var overrasket over at det var en russer foran meg i mål. Jeg visste ikke at han gikk fort engang, forteller Sundby til NRK etter rennet.

Med kun 1,5 kilometer igjen av det 15 kilometer lange løpet lå Sundby på en tredjeplass og var på vei mot bronse. Ned til Denis Spitsov hadde han 5,7 sekunder.

Men russeren hadde satt inn en skikkelig sluttspurt. Det fikk aldri Sundby noen beskjed om.

– Jeg hører ikke så mye underveis. Jeg har ikke den helt store oversikten over hvordan ting ligger an. Jeg hører at jeg kjemper med Krüger, men utover det får jeg veldig lite meldinger om hvordan de bak går. Jeg føler meg ikke så veldig informert underveis, forteller Sundby etter løpet.

– Dødskjipt

I mål var Spitsov 1,9 ørsmå sekunder foran Sundby, og snappet med seg bronsemedaljen.

TOK BRONSE: Denis Spitsov var naturligvis fornøyd med å ha knepet bronsemedaljen. Foto: Carlos Barria / Reuters

– Jeg trodde jeg kjempet med Krüger og Holund om de to siste medaljene. Jeg visste ikke at det var en russer der, forklarer Sundby.

– Det var dødskjipt å se at han var foran i mål, slår han fast.

15 kilometeren var Sundbys store mål for sesongen. 33-åringen mangler fortsatt et individuelt gull i mesterskap, men årets store mål endte med den sure fjerdeplassen.

– Det er ikke noen god følelse jeg har nå, og den kommer sikkert til å være ganske vond helt til i morgen. Å miste medaljen med minst mulig margin er brutalt.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har bare delvis forståelse for Sundbys frustrasjon.

– Det var så tett, så sekundering kan være forskjellen på medaljer eller ikke. Men samtidig måtte jo Martin skjønne at han var i medaljekampen, bakfra kom jo Maurice Manificat, så uansett burde Martin ha gitt jernet.

Krüger tok sølv

Selv om medaljen glapper Sundby fornøyd med innsatsen. Han har ingen topplasseringen på 15 kilometer fri teknikk denne sesongen, og mener han gjorde sitt beste skøyteløp på lenge.

– Jeg gjør mitt beste skøyteløp på mange år, men det er ikke godt nok. Jeg føler jeg disponerer et godt løp i dag. Det er sugne traseer som virkelig krever sin mann, men det er to sekunder for dårlig, konkluderer Sundby.

Dario Cologna vant til slutt OL-gullet i suveren stil. Dette er hans tredje strake OL-gull på distansen.

Seieren ble sikret 18 sekunder foran Simen Hegstad Krüger, som dermed tok sin andre medalje i mesterskapet etter gullet på tremila.