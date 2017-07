– Vi snakker juli. Alle later som de ikke bryr seg, men dette er viktig for alle som stiller til start. Dette er utrolig bra trening. Jeg setter vanvittig pris på at vi har disse konkurransene. Det er ikke mange verdensstjerner som ikke var på plass her i dag, sier Sundby til NRK.

Etter om lag 45 av 60 kilometer dannet det seg en duo i tet på vei inn til gatene i Sandnes. Forrige sesongs ener i verdenscupen, Martin Johnsrud Sundby, og Simen Hegstad Krüger var fremst etter å ha kvittet seg med finnen Iivo Niskanen én mil før mål.

Tatt på senga

Inne i Sandnes sentrum gikk Sundby til i diagonal opp den siste kneika, og 32-åringen fikk de meterne han trengte for å vinne.

Krüger ble nummer to, mens Niskanen tok tredjeplassen.

– Det var utrolig hardt. Jeg ble totalt satt på senga av rykket som ble satt i gang, og det gikk «styggfort» en periode, men vi samlet oss og alle skjønte hva som ville skje. Jeg følte meg skikkelig seig, men rutinene jeg hadde i kroppen kom til sin nytte på slutten og jeg dro med meg alle treningstimene inn i denne konkurransen, sier Sundby.

NÅDDE IKKE OPP: Petter Northug. FOTO: ANDERS SKJERDINGSTAD

Petter Northug gikk også distansen, men klarte ikke blande seg inn i tetkampen. Han ble også slått av flere jenter - som riktignok gikk med lettere hjul.

– Jeg begynner å bli vant til det, sier Northug til NRK.

– Gjør det noe med deg?

– Nei, det ble en treningsøkt for min del. Det tar vi med oss. Det var ikke god karma å vinne her i fjor, så...

I rute

Trener Stig Rune Kveen varslet på forhånd at trønderen har fått gjort det han har planlagt av trening i sommer.

– Alt er egentlig som normalt. Han har vært frisk og rask, og vi har fått gjennomført det vi hadde planlagt av trening. Han er naturligvis ikke helt i toppform, men i god treningsform, sa Kveen til NTB før 60 kilometeren.

Russeren Sergej Ustjugov var også med på kjøret onsdag, men falt av etter de første spurtprisene var utdelt.

Astrid Øyre Slind vant dameklassen. Kari Vikhagen Gjeitnes ble nummer to.