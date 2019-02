– Jeg trodde jeg skulle stupe og fly over hele arenaen for å nå ham. Det er mange års strev og jobbing, men med høy motivasjon og mye glede, sier John Erik Sundby etter at sønnen har gått inn til sitt første individuelle mesterskapsgull.

I målområdet fikk far og sønn omfavnet og gratulert hverandre med det edle metallet.

– Vi sa begge til hverandre: Endelig så gikk det! sier John Erik Sundby.

Saken fortsetter under bildet.

FAR OG SØNN: Pappa John Erik møter Martin Johnsrud Sundby etter gullet på stafetten i Lahti 2017. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det var grusomt

Pappa Sundby ankom VM-byen tirsdag. Cirka ett døgn senere kom sønnens kanskje aller største øyeblikk i skisporet da han onsdag med knapp margin staket seg inn foran russeren Aleksandr Bessmertnykh og finske Iivo Niskanen.

Men at de to skulle få dele minnet i Seefeld tok egentlig ingen av dem helt for gitt. For i slutten av september ble John Erik Sundby alvorlig skadet etter en fallulykke under en jakttur.

– Fatter'n var veldig heldig. Det er vi selvfølgelig glad for. Vi visste ikke helt en periode der da var ting litt usikkert. Det var grusomt, men tenk at vi klarte dette her da. Det er helt utrolig, sier Martin Johnsrud Sundby.

SKAL FEIRE: – Vi skal feire så taket løfter seg, sier John Erik Sundby etter at sønnen tok VM-gull. Du trenger javascript for å se video. SKAL FEIRE: – Vi skal feire så taket løfter seg, sier John Erik Sundby etter at sønnen tok VM-gull.

– Tror han følte han kunne ødelagt

Onsdagens Norge-helt på 15 kilometeren sier at han fra faren ble sykehusinnlagt tilbrakte åtte uker på intensivavdelingen på Ullevål sykehus.

Han og broren Sondre var der fire-fem og opptil seks timer hver dag. Det eneste Sundby gjorde av trening var da han tok en «svipptur» innom Olympiatoppen for å kjøre en mølle-økt.

GA ALT: Martin Johnsrud Sundby faller ned i snøen etter å ha gått i mål på onsdagens 15 kilometer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Så kjørte vi ned igjen. Det var dagene i veldig mange uker. Jeg tror han følte det kunne ødelagt for deler av sesongen. At han får være her i dag, med de skadene han pådro seg og se på ... Vi har blitt en veldig sterkt sammenknyttet familie. Jeg håper det var sterkt for ham. Og det tror jeg at det var, sier Sundby.

Usikker på om han kunne være toppløper

Martin Johnsrud Sundby har vært åpen på at han også i fjor sommer hadde det tøft. Han klarte ikke helt å henge på treningsøktene slik han hadde gjort tidligere. Overfor NRK har han mer enn antydet at de svært tunge treningsperiodene, i kombinasjon med papparollen, tok voldsomt på.

Han var usikker på om VM i det hele tatt var i rekkevidde.

– I sommer trodde jeg ikke jeg kunne være toppløper på dette nivået i det hele tatt. Det er et teamarbeid når du er en familie som vi er. Det er det jeg tenker når jeg kommer i mål, at dette klarte vi sammen, sier Martin Johnsrud Sundby.