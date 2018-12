Sundby fikk unikt innblikk i russernes «beinharde treningsregime»

– Jeg la merke til at regimet deres var beinhardt. Det var enorme mengder trening. Det var strukturerte planer med god intensitetsstyring. Vektet på en sånn måte som vi gjør på vårt lag. Det var en treningsplan vi kunne fulgt, sier Sundby til NRK.

Sundby forteller at han i sommer var på plass på hytta på Sjusjøen samtidig som russerne holdt treningssamling i området.

Det russiske laget, med deres tyske trener Markus Cramer og en gruppe på 15–16 utøvere pluss støtteapparat, skulle tilbringe én måned i Norge. Den største russiske stjernen av dem alle, Sergej Ustjugov, tilhører dette laget.

Fikk fireukersplan

Da Sundby møtte laget i terrenget og på treningsstudioet ble han forespurt av Cramer om han ville være med på noen treningsøkter.

STJERNEN: Sergej Ustjugov. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sundby svarte Russlands trener at han ikke var helt sikker på at det passet inn i hans egne planer. Han ba derfor om en oversikt for å finne ut om det kunne være mulig.

– Det tok ikke lang tid før jeg hadde den fire uker lange treningsplanen til det russiske laget på telefonen min. Det er i seg selv utrolig inkluderende fra et regime man tenker det motsatte om, innleder Sundby overfor NRK.

Hadde ikke sendt egen plan til russerne

Så tittet han gjennom planen. Der fikk han en overraskelse. Utover at den var «beinhard», vurderer Sundby treningsukene slik:

– Vi konkluderte med at det trenes også i Russland. Vi skal ikke banke oss på brystkassen og si at vi til enhver tid gjør ting best i klassen. Vi hadde nok sannsynligvis ikke trent så mye i en fireukersperiode som de gjorde, melder Sundby.

Han gjentar at han er svært imponert over åpenheten trener Cramer viste og mener det er helt motsatt av hva man ser for seg i russisk idrett. Sundby er ikke sikker på at nordmennene hadde gjort det samme.

– Hadde du sendt din fireukersplan til Cramer?

– Nei, jeg hadde ikke det. Jeg tenkte etterpå at dette er helt rått. Jeg skal ikke misbruke det. Ikke vise det til noen og vi måtte holde det internt. Det er sannsynligvis et lag som prøver å få gjenoppbygge tillit. Det er smart det også, sier Sundby.

– Vi har ingen hemmeligheter

Russland-trener Markus Cramer sier at å gi planen til Sundby var en hyggelig gest i og med at han var der og trente selv. Han synes det bare hadde vært fint dersom den norske ski-profilen tok del i øktene russerne hadde.

INGEN HEMMELIGHETER: Markus Cramer Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har ingen hemmeligheter. Jeg sendte ham planen så han visste hva vi gjorde, sier Cramer.

Han bryter bare ut i latter når NRK forteller at Sundby aldri ville gitt russerne sin detaljerte treningsplan. Om den spesifikke måneden Sundby fikk innblikk i, oppgir Cramer følgende detaljer:

– På en uke på Sjusjøen ligger vi på 32–34 treningstimer. Det er på det meste, sier Cramer.

– Trener mye, men ikke hardt

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at det norske laget ikke trenger å se en treningsplan for å forstå at russerne trener godt. «For de er gode», slår han fast. Han understreker at planen var interessant å se, men at det ikke er sikkert at planen var korrekt. «Men alt tyder på det», sier han.

– Sundby hevder at det kan være mer enn dere trener i perioder ...?

– Jeg vil heller sette det opp mot det vi historisk har lært at russerne trener. Nå trener de kanskje mer vestlig. De trener mye, men ikke så hardt. Men mye, altså, sier Nossum – og smiler, før han legger til at han uansett er mer imponert over hva det russiske laget får til i konkurranseløypa enn utenfor.

Allerede til helgen er trolig russerne laget å slå. De har flere kandidater til å utfordre de norske på tremila lørdag. Søndag er det stafett – hvor kampen om seier sannsynligvis står mellom Norge og Russland.