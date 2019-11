Sundby blir pappa for tredje gang: – OL-sesongen fremstår som en umulig oppgave

– Det er ikke lett å skjule lengre. Men vi fortsetter å øke familiebeholdningen. Vi venter barn nummer tre i mai. Bare for å sørge for at ting blir ekstra vanskelig med tidsklemma fremover, sier Sundby – og smiler godt.

Han kaller naturligvis situasjonen for helt fantastisk og gleder seg til at familien neste vår går fra fire til fem medlemmer.

Men livet som landslagsløper blir ikke akkurat mindre hektisk nå. NRK har allerede dokumentert hvor hektisk toppidrettslivet hans er med to barn på hjemmebane, engasjementet i tre bedrifter, samt den treningsjobben som må legges ned hver dag.

Sundby er også den første til å innrømme at belastningen etter den kommende sesongen blir større. Men graviditeten er heller ikke uplanlagt, avslører han, i den grad det går an å planlegge noe slikt.

JUBLET SAMMEN: Sundby og kona Marieke Heggeland (venstre), gledet seg sammen etter den siste etappen av Tour de Ski i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hva skjer etter VM?

Han flirer litt.

Fordi han er klokkeklar på at VM i Oberstdorf i 2021 er et stort mål. Derfor passer det veldig godt at kona Marieke Heggeland går ut i permisjon fra våren av. Arbeidssituasjonen hennes blir gunstig med tanke på hans mesterskapsambisjoner.

– Men jeg får en utfordring to år frem i tid med tanke på OL i Beijing. Hva søren gjør jeg etter VM? Det er mer uvisst enn tidligere, erkjenner Sundby.

– Fremstår nærmest umulig

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Sundby er en type som trigges av «uoverkommelige» oppgaver.

– Han er en som aldri har gått den enkleste veien. Han blir motivert av å gjøre noe konkurrentene ikke gjør.

Han er enig i at slik situasjonen blir neste vår, er oppgaven nesten lettere for Sundby.

– Men OL-sesongen er en oppgave som fremstår nærmest umulig. Han trenger å hvile nok under den sesongen. Han er nødt til å finne en ordning til at han får nok av det for å tåle treningsbelastningen, sier NRK-eksperten.

DISKUTERTE: Langrennssjef Espen Bjervig og NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her under pressetreffet på Beitostølen torsdag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Drømmen er å bli hospitant

Sundby selv svarer «jeg vet ikke» på spørsmål om han er landslagsløper inn i 2021/2022-sesongen.

– Jeg tror andre må være med å bestemme det også. Min rolle er mer og mer fraværende fra et landslag. Det har blitt mer og mer sånn at jeg kommer og går som jeg vil. Og det er ikke sikkert det er optimalt for et lag, sier han, og fortsetter:

– Drømmen min er nok mer eller mindre å være en gammel rutinert hospitant, så kan Eirik (landslagstrener, journ.anm.) ha en gruppe som han vet er med hele veien. Det er drømmescenariet, sier Sundby – og understreker at han er innstilt på å være landslagsløper hele veien.

SUNDBY-SJEF: Allroundlandslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Kan ikke ha noe som absolutt ikke er med

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at han så sent som sist uke snakket med Sundby for å se på hva som passer inn og ikke i veteranens plan neste år.

Han er tydelig på at de er nødt til å tilrettelegge for den kommende trebarnsfaren og at det innebærer som før, at Sundby står av flere samlinger og reiser.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum synes det er vanskelig å si hva nok et barn har å si for Sundbys landslagsliv. Han viser til at «eleven» klarte å bli verdensmester sist sesong med to barn. Nossum tror han kan klare det med tre også.

– Vi vil fortsatt tilrettelegge for at han skal gå fort på ski. Men så er jeg avhengig av å ha ham innom noen samlingsdøgn. Men jeg er løsningsorientert for å få ting sydd sammen på en god måte.