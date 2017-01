Sundby avslører hva Ustjugov ikke bør gjøre

Tre ganger på rad har Martin Johnsrud Sundby krysset mållinja først på toppen av monsterbakken Alpe Cermis.

Skal han gjøre det denne gangen også, vil det kanskje være hans aller største bragd. For nå går han ut ett minutt og 12 sekunde bak russiske Sergej Ustjugov – som rett og slett har vært brutalt sterk i Tour de Ski.

– Det er fryktelig mye og han er i en fantastisk form, Sergej. Hva skal jeg si, jeg skal gjøre et ærlig forsøk. Jeg går ikke for andreplassen, jeg går for seieren. Så får det enten ljome i fjellene her når jeg sprekker, eller så går det, smiler Sundby etter å ha tatt sin første etappeseier i årets tour lørdag.

– Utenkelig

Han levner ikke seg selv de helt store mulighetene.

– Det er utenkelig, tror jeg, at jeg skal klare å ta igjen det. Men jeg skal prøve.

Han har klart utenkelige ting mot Ustjugov før. I Ski Tour Canada sist vinter gikk han ut 39 sekunder bak russeren på avslutningsetappen, i ei løype som passet Ustjugov adskillig bedre enn slalåmbakken i Cavalese.

I mål var Sundby nesten et minutt foran.

– Men da var det spesielle forhold og ingen fordel å gå først, sier Sundby – tydeligvis uten å tenke på at det til slutt ble han som gikk først i store deler av løpet.

SUPERDUELL: I dag avgjør de hvem som er verdens beste skiløper i øyeblikket, Martin Johnsrud og Sergej ustjugov. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kan psyke ut seg selv

Han fastslår at han selv må ha en maksimal dag, mens Ustjugov må ha en dårlig dag søndag, for at det skal bli spennende.

Og så har han et lite håp om at rivalen gjør det vanskelig for seg selv.

– Det som er spesielt med bakken er at man kan ha en god ledelse, og likevel føles de andre veldig nærme, for det er disse traversene, det er så bratt og man bruker så mye tid. Jeg vet alt om at å kikke seg nedover å se «jøss, er han der?». Det kan man bli litt psyket ut av. Det får jeg håpe at han gjør, for den situasjonen har han ikke vært i. Han har kikket framover, påpeker Sundby.

Selv slipper han nå å se seg tilbake.

– Jeg kommer bare til å se oppover i bakken og se etter noe rødt og blått, og håpe at jeg nærmer meg, sier Sundby.

For en gangs skyld skal han ikke tenke på arbeidsoppgaver underveis. Opp slalåmbakken er det ikke teknikken som avgjør.

– Det er en helt spesiell etappe, merkelig skigåing, lite teknisk, mye mentalt og smertehåndtering på høyt nivå. Det blir spennende, fastslår Sundby.