– Jeg håper han er skrudd på nå. Jeg vet han skjønner alvoret og at han har bygget selvtillit gjennom høsten, sier Sundby om vossingens situasjon.

Tøff konkurranse

Alvoret starter allerede lørdag. Da er det 15 kilometer klassisk på programmet under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Et helt avgjørende renn for om Røthe får den sjette og siste billetten til verdenscupåpningen i finske Ruka.

Han får det ikke lett.

Tidligere landslagsløper Didrik Tønseth, Team Telemark-løper Mikael Gunnulfsen er minst like interessert i å sikre seg den plassen. Vi skal heller ikke glemme elitelagets Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen.

– Det er kjempealvor

Sjur Røthe, her fra et medietreff tidligere denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Om bare drøye to uker kommer også den eneste 30 kilometeren med skibytte på verdenscupprogrammet. I løypene på Lillehammer skal de norske gutta gjøre opp om nok en OL-plass.

Men Røthe er i en annen situasjon enn sist sesong, påpeker Sundby, som viser til at Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger har lagt bak seg et VM i Oberstdorf der de dominerte stort. Det er ingenting som tilsier at det skal gå så mye dårligere kommende sesong.

– Det er kjempealvor. Han har ikke gjort noen ting etter at han sprakk så det smalt i hele Tyskland under Oberstdorf-VM. Og han har aldri sprukket på et skirenn før, sier Sundby.

Han viser til situasjonen der Røthe ble hektet av teten på tampen av 30 kilometeren. Resten av mesterskapet gikk heller ikke som forventet. Det ble en ny sjetteplass på 15 kilometeren. Dermed ble det heller ikke plass til ham på stafettlaget og han reiste tidlig hjem fra VM.

– Å bruke det grunnlaget for å gå seg inn på et OL-lag er en mentalt krevende oppgave.

– Savner ham i gruppa

Martin Johnsrud Sundby, her avbildet under VM i Oberstdorf i mars i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Røthe nikker anerkjennende når NRK videreformidler budskapet fra allroundlandslagets eks-kaptein til den nåværende lederen blant verdens beste distanseløpere.

– Jeg er veldig enig i det han sier og jeg savner ham litt i gruppa. For det er en sånn type som kan sende noen stikk hvis han ser at ting ikke er bra nok, men også si det direkte at «nå må du skjerpe deg litt, for dette er ikke bra nok». Og så skaper det en positiv greie hos den det gjelder.

– Så jeg er helt enig, og jeg skal ikke skryte på meg og si at jeg er hundre prosent sikker på å gå meg inn på at lag til Ruka. I min verden tror jeg ikke at jeg må det, men når vi kommer til Lillehammer, så skal jeg ha strammet både ski, sko og staver, sier Røthe.

33-åringen håper likevel han kan vise seg frem allerede denne helgen.

– Og jeg vet som Martin at selvtillit betyr ganske mye. Det skal ikke så dårlig følelse i bilen hjem igjen på søndag fra Beitostølen før en lurer på hva en driver med og begynner å revurdere ganske mye, mens med en god følelse skrur en på de rette låtene og så flyter ting ganske greit. Så ja, det er nok ganske mye rett i det.

PS: Første distanserenn fra Beitostølen er damenes 10 kilometer klassisk lørdag morgen. Det følger du fra klokken 08:55 på NRK1 eller nrk.no.

PS 2: 15 kilometeren for herrer og Sjur Røthes jakt på gode svar ser du på samme plattformer fra klokken 11:00 lørdag formiddag.