Suksesstreneren fikk lov av kjæresten til å fortsette

– Så lenge du er glad i jobben, kjør på.

Det sa kjæresten til alpinlandslagets trener Christian Mitter. Det var etter sesongen at treneren var usikker på om han fortsatte inn i OL-sesongen, selv om han har ett år igjen av kontrakten.

I utgangspunktet hadde han et sterkt ønske om å fortsette, men han måtte hjem å se hvordan det stod til på hjemmebane.

– Jeg har et barn på elleve måneder. Så må man bare høre først med dama om man kan fortsette et år til, forklarer Mitter til NRK.

Var ønsket av andre nasjoner

NRK vet at Østerrike og andre nasjoner har hatt alpintreneren på ønskelisten etter suksessen med blant annet Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde. Men det var aldri aktuelt å forlate det norske landslaget.

– Jeg har ikke hatt konkrete tilbud, men man prater, sier treneren.

– Var det på noe tidspunkt aktuelt å gå videre med de samtalene?

– Nei, absolutt ikke. Jeg trives i Norge. Jeg vil gjerne fullføre kontrakten min i hvert fall. Det var egentlig ganske klart for meg at enten fortsetter jeg i Norges Skiforbund eller så slutter jeg som trener, svarer Mitter.

BESATT: Sportssjef Claus Ryste forteller til NRK at nøkkelfunksjonene er besatt foran den viktige OL-sesongen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi må tale at vi blir spurt

Sportssjef Claus Ryste påpeker at dette gir kontinuitet inn mot den viktige OL-sesongen. De fleste nøkkelfunksjonene er nå besatt og avklart. Han er glad for at Mitters kompetanse er med videre og lever fint med at suksesstreneren er ettertraktet.

– Dyktige folk får tilbud fra andre steder og han er en dyktig trener. Jeg vet han har vært litt i tenkeboksen på det, men nå har vi fokus frem mot OL-sesongen sammen, sier sportssjefen til NRK.

– Måtte du overtale ham til å bli med videre eller tok han valget selv?

– Han tok det valget selv. Det er alltid sånn at man må tenke seg om på slutten av sesongen og man blir alltid smigret av tilbud, men det er bra. Vi ønsker å ha de flinkeste folkene i bransjen. Vi må tåle at vi da blir spurt, forteller Ryste.

Mitter ser frem mot OL i Pyeongchang og mener Norge er i en god medaljeposisjon.

– Det ser ut som vi er i posisjon i alle grener. Fra slalåm til superkombinasjon, sier treneren.