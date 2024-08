Onsdag ble det kjent at det ikke blir noen sammenslåing mellom LSK Kvinner og Lørenskog Idrettsforening i denne omgang.

Partene inngikk en intensjonsavtale tidligere i år, etter at det kom frem at LSK Kvinner var truet av konkurs.

I onsdagens pressemelding skrev Lørenskog at styret følte at det hadde blitt for lite tid og for mange uavklarte spørsmål.

– Spesielt økonomien fremover og en overgang som toppklubb «over natten» er utfordrende. Styret er bekymret for at en sammenslåing kan få for store konsekvenser for klubben, skrev Lørenskog i pressemeldingen.

Nå er igjen situasjonen kritisk for LSK Kvinner.

– Vi mangler en del penger for å fortsette ut året, sier fungerende styreleder Lotte Lundby Kristiansen til NRK.

– Er det mulighet for at dere faktisk ikke fullfører sesongen?

– Dersom vi ikke lykkes med å finne en samarbeidspartner er det en mulighet for det, innrømmer hun, og legger til:

– Å satse på kvinnefotball er krevende. Vi trenger en partner som vil ta et samfunnsansvar og tørre å ta en risiko ved å satse på kvinnene.

Uviss framtid i vente

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har flere ganger vært kritisk til prosessen rundt LSK Kvinners situasjon.

– At man ikke har klart å bygge mer klubb og et robust fundament, det er for dårlig. Har de sovet i timen?, spurte Torp da de økonomiske problemene ble kjent tidligere i år.

Da nyheten om intensjonsavtalen med Lørenskog kom, var han igjen kritisk:

– Jeg tenker at hele prosessen virker som en litt panisk avgjørelse. Det virker ikke som at det er blitt gjort en grundig prosess i dette – det virker heller som et forsøk på å prøve å redde klubben.

Etter å ha lest nyheten om at det ikke blir noen sammenslåing mellom de to Romerike-klubbene, ser Torp ingen lykkelig slutt for Toppserieklubben.

TOPPSERIEN: Lillestrøms Thea Kyvåg etter 0–1-tapet mot Vålerenga 10. mai.

– De har satt seg selv i situasjonen de er i, og må stå i den dritten selv. Det har vært dårlig drift over flere år med preget med underskudd, sier han og legger til:

– Jeg klarer ikke å se hvordan LSK Kvinner skal klare å redde dette.

For Toppserien som produkt, mener han dette gir det et litt negativt syn på toppfotballen og profesjonaliteten, og er det siste kvinnefotballen trenger.

– Vi har ganske dårlig tid

Styreleder Lundby Kristiansen innrømmer at det er vanskelige tider, og at det er usikkert hvor langt pengene rekker før de går konkurs.

LSK Kvinner er i dialog med et par potensielle samarbeidspartnere som kan være redningen ut 2024 og 2025 – men skal det gå, så må det skje kjapt.

– Vi har ganske dårlig tid, og mangler likviditet ut året. Det er en betydelig sum. Klarer vi ikke betale regningene og lønn til våre ansatte har det den konsekvens at vi må vurdere å trekke laget, sier hun.

Laget fra Lillestrøm ligger på fjerdeplass i Toppserien. De har i mange år vært i toppen av norsk kvinnefotball, blant annet med syv seriemesterskap siden 2012.

STOLT TRADISJON: LSK Kvinner jubler for sitt sjette og hittil siste cupgull i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skiftet navn flere ganger

LSK Kvinner er en selvstendig enhet utenfor selve Lillestrøm Sportsklubb, som har et lag i Eliteserien. Senest i 2022 var det oppe til avstemning på årsmøtet om å innlemme LSK Kvinner som en del av Lillestrøm, men forslaget ble stemt ned.

Laget skiftet navn til LSK Kvinner etter 2009-sesongen. Før det het klubben Team Strømmen. Klubben ble først stiftet som Setskog/Høland i oktober 1989.

En rekke profiler har spilt for klubben, blant andre Hege Riise, Isabell Herlovsen, Emilie Haavi, Guro Reiten, Ingrid Syrstad Engen og Elise Thorsnes.

I fjor ble det kjent at Avaldsnes mistet lisensen og den tilhørende plassen i Toppserien på grunn av økonomiske problemer.

Og når Kristiansen får spørsmålet om når styret skal ta stilling til om dere kan fullføre sesongen eller ikke, svarer styrelederen:

– Dette er helt avhengig av de løpende prosessene med potensielle samarbeidspartnere. Vi har fortsatt tro på at vi skal få det til.