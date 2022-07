Allerede i første sving havnet Alfa Romeo-fører Guanyu Zhous bil opp ned og seilte ut av banen i høy fart.

– Og så smeller det, ropte Viaplays Atle Gulbrandsen få sekunder etter løpsstart.

– Oi, oi, oi, fulgte Henning Isdal opp med.

Løpet ble avbrutt, og publikum på Silverstone var helt stille.

Også George Russell og Alexander Albon var involvert i sammenstøtet, der kinesiske Zhou altså føk opp ned ut av banen.

– Dette er voldsomt dramatisk, kommenterte Isdal, og la til at han hadde hjertet i halsen.

Reprisene viste at Zhou føk over dekkbarrierene og krasjet inn i gjerdet i en voldsom fart.

Uten alvorlige skader

20 minutter etter ulykken kom beskjeden om at det skal gå bra med kineseren, noe som førte til høy jubel og tørking av tårer blant publikum.

Kinesiske Zhou skal på mirakuløst vis ha kommet fra det uten alvorlige skader.

– Guanyu Zhou er ved bevissthet og er nå på banens medisinske senter for å gjennomgå undersøkelse, meldte laget selv på Twitter.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) opplyste at også Alexander Albon er til undersøkelser.

Løpet var avbrutt en snau time før førerne igjen fikk klarsignal.

Bekrefter demonstrasjon

Rett etter sammenstøtet benyttet demonstranter sjansen til å ta seg inn på banen.

PROTESTER: Demonstrantene måtte fjernes fra banen. Foto: Skjermdump / Viaplay

– Vi kan bekrefte at etter det røde flagget forsøkte flere personer å ta seg inn på banen. Disse personene ble umiddelbart fjernet og saken behandles nå av lokale myndigheter, opplyser Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), ifølge journalist Chris Medland.

Demonstrasjonen har vært varslet i flere dager.

– Det er en ripe i lakken for arrangøren her. De var advart, sa han på TV-sendingen, og la til at han antok at FIA kom til å reagere på at demonstrantene kom seg helt inn på banen.