Stusser over landslagsprofilens strategi: – Jeg synes det er rart

– Det har vært et spesielt halvår, men nå har jeg funnet roen, og jeg nærmer meg veldig en løsning. Jeg har en pekepinn på hvor jeg skal, og hva fremtiden bringer, sier Bøe Risa til NRK i forkant av landskampene mot Belgia og Tyskland.

25-åringen har vært klar på at hun ønsker seg ut i de store ligaene, og den siste måneden er det Manchester United som hyppigst har blitt nevnt som neste stoppested.

Bøe Risa smiler litt lurt når hun får spørsmål om United-ryktene.

– Jeg er fremdeles i en prosess, så jeg kan dessverre ikke kommentere noe mer rundt det. Men jeg håper veldig snart at vi får landet, og at det kommer på plass, sier hun.

– Håper hun lander snart

Bøe Risa har vært en viktig brikke for både klubb- og landslag de siste årene. I 2020 var hun en av Göteborgs viktigste spillere på vei mot deres første seriegull i Allsvenskan.

Kontrakten hennes gikk imidlertid ut i desember, og Bøe Risa kunne forhandle fritt med nye klubber.

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett at hun allerede hadde ting på plass.

RART: Carl Erik Torp skulle gjerne sett at Vilde Bøe Risa ikke hadde gått klubbløs i så mange måneder som hun har gjort. Foto: NRK

– Jeg synes det er rart at det tar så lang tid. Ideelt sett skulle hun hatt en ny klubb allerede rett etter nyttår. Det har nok litt med koronasituasjonen å gjøre, samtidig som hun vil gjøre det riktige valget. Men jeg håper hun lander på en klubb snart, sier Torp.

Han tror Bøe Risa kan spille seg inn på midtbanen til mange lag i Europa, og ser ikke bort ifra at England ville vært et riktig steg.

– England hadde nok passet henne bra. Hvis det for eksempel blir Manchester United, vil hun både få prøvd seg mot noen av de beste lagene i verden, samtidig som United kommer til å dominere mange av kampene sine. Så hun kunne utviklet flere deler av spillet sitt der borte, mener Torp.

Klar for det neste steget

Om det blir Manchester United eller en annen klubb, er altså fremdeles uvisst. Men landslagssjef Martin Sjögren er klar på at Bøe Risa er klar for det neste steget.

– Hun kommer fra et mesterskapsgull Sverige, så egentlig er det et naturlig steg for henne å søke seg videre til neste nivå. Det vet jeg at hun har ambisjoner om. Forhåpentligvis tar hun en god avgjørelse nå, sier Sjøgren.

SPENT: Martin Sjögren mener Bøe Risa er klar for å ta det neste steget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han har lyst til at spillerne hans skal spille i konkurransedyktige klubber i Europa, men ikke for enhver pris.

– Det er egentlig ikke min oppgave å gi råd til spillerne om deres klubbvalg. Men det handler om å finne riktig klubb, der man kan få en ordentlig urfordring samtidig som man skal ha en god mulighet til å være en fast spiller, sier landslagssjefen.

Sjøgren har samlet spillerne sine til deres første landslagssamling siden oktober. De kommende dagene venter tøff motstand i Belgia og Tyskland.