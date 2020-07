Stusser over Hagens sjef: – Det har jeg aldri hørt om

Bjarne Riis ble i januar i år medeier i Hagens sykkellag, NTT Pro Cycling (tidligere Team Dimension Data). De siste to ukene har han vært med laget på samling i italienske Lucca.

Bjarne Riis vant Tour de France i 1996, men har innrømt dopingbruk i etterkant. Foto: PETER DEJONG

– Han (Riis) har vært med og syklet på treninger. Han har sett hvordan vi har kjørt og kunnet tilpasse ting underveis, ved å sitte sammen med oss, på elsykkel riktignok, forteller 33-åringen og fortsetter:

– Da kan han virkelig være med å pushe oss i bakker og coache oss fra sidelinjen. Så det er veldig bra sånn sett. Jeg synes han er en god leder og har god kustus på gjengen.

Vanligvis sitter sportsdirektørene bak rytterne i en bil og følger opp treningene på den måten. At Riis faktisk er med på øktene, på akkurat denne måten, har ikke TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad hørt om før.

– Det er ikke unikt at Bjarne Riis er med på treningene, men at han sitter på en elsykkel, det har jeg aldri hørt om før, sier Kaggestad.

– Fortsatt like talentfull

Edvald Boasson Hagen er fortsatt like talentfull som før, mener TVs sykkelekspert. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Samtidig som Riis er tettere enn de aller fleste på øktene, og kan følge opp rytterne på en annen måte, har han også utfordret måten rytterne trener på.

– Vi har hatt litt løpssimulering og da har det vært noen overraskelsesmomenter underveis i treninga. At han har funnet på ting underveis, og det er litt spenning på trening. Det er gøy at det er litt ting som skjer underveis og ikke bare planlagte intervaller slik det ofte kan være, forteller Hagen.

Og at dansken nå utfordrer både NTT og Hagen, tror Kaggestad er akkurat den tilnærmingen nordmannen trenger.

– Jeg tror det er veldig viktig for Edvald. Jeg tror at han trenger at det kommer en autoritet inn fra sidelinjen, som observerer ham og ønsker å utvikle ham med tanke på det potensialet han har. For han er fortsatt like talentfull, og har det samme potensialet som han har hatt i alle år, forteller Kaggestad.

– Litt igjen før jeg er på toppen

– Får vi se en bedre utgave av Hagen når det nå starter opp igjen?

– Ja, det tror jeg nok. De hadde en god start på sesongen og de begynte å vinne sykkelløp. Det Edvald trenger er å være i et lag hvor det er et strekt prestasjonsmiljø ved at flere ryttere vinner og gjør det bra, avslutter Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, tror Bjarne Riis kan løfte NTT-laget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lørdag 1. august skal Hagen omsider sesongstarte. Sammen med lagkamerat Rasmus Fossum Tiller sykler han Stade Bianche i Toscana.

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg håper at jeg er klar og at jeg skal være med høyt oppe, men jeg føler det kanskje er litt igjen før jeg er helt på toppen, sier Hagen til NRK på spørsmål om hvordan formen er.