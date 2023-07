– Eg set meg ned på huk og smyg meg langs flata, seier skiskyttaren.

Springing er ein viktig del av treninga til skiskyttarane, og Sturla Holm Lægreid illustrerer korleis teknikken hans er. Ein teknikk han no jobbar iherdig med å endre, noko som kostar.

– Eg har litt plager med leggen, fordi eg må endre 26 år med vranglære springeteknikk. Eg hadde ei ganske bra springeøkt her om dagen der eg fekk skryt for teknikken, men det kosta og leggen min fekk køyrt seg. Den er ikkje vand til å bli brukt, fortel han til NRK.

– Det er skrapa

Han har alltid vore sterk i motbakkar, men på flatt underlag fungerer den «rare» teknikken dårleg. Den har gitt Lægreid meir musklar på framside lår, i staden for bakside lår og legg.

SPRINGETRENING: Sturla Holm Lægreid (t.v.) legg ut på tur saman med Filip Fjeld Andersen og Vetle Sjåstad Christiansen i sommarsola på Lillehammer. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Og meir generell styrke i beina er han sikker på vil gi han ein fordel når det gjeld langrennstider til vinteren.

– Når eg padlar så er det veldig viktig å få kopla på baksida av beinet og då har eg ingenting å kople på med. Det er skrapa. Så det er prosjekt bakside eg held på med no. Både i legg, lår, og rygg, for å få betre staking og bli ein meir komplett skiskyttar, forklarer han.

– Eg har vore sterk nok i framside lår til å gå bra i dobbeltdans, men av og til må du gå i padling og då mistar eg litt kraft, seier Lægreid, som ikkje er bekymra for at leggplagene blir langvarige.

– Positivt for det meste

Johannes Thingnes Bø var suveren i løypa førre sesong, og sjølv om Lægreid er ein sterkare skyttar, vart det berre éin individuell siger.

SØLVGUT: Johannes Thingnes Bø var suveren førre sesong og Sturla Holm Lægreid vart ofte vist til andreplass, som på jaktstarten i VM. Foto: Reuters

– Dei første åra på elitelaget handla om å finne status og prøve og bli betre, men no som eg veit kva eg er god for så byrjar eg å sjå på dei enkelte detaljane. Eg har leita etter det eg kan forbetre og kva slags effekt det vil ha på vinteren, og håpar dette er ein av tinga som gjer at eg kan gå raskare på ski, seier 26-åringen.

Også trenaren trur fokuset på springeteknikk kan hjelpe Lægreid med å ta nye steg.

– Teknikk heng saman om det er springing eller ski, skøyting eller klassisk. Det har ein viss samanheng. At han kjem seg meir fram med hofta og får meir trykk på tåballen er positivt for det meste. Det er marginale ting vi snakkar om her, men uansett er det ein fordel å ha betre arbeidsøkonomi, seier Egil Kristiansen.