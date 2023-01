For det så lenge mørkt ut for det norske stafettlaget, men en imponerende opphenting av Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Thingnes Bø sørget likevel for norsk seier.

– All honnør til de andre gutta. De gjør noen kjempeetapper hele gjengen og leverer knallsterkt, sier Sturla Holm Lægreid til NRK etter stafetten.

25-åringen leverte først en strålende liggende serie som første norske ut, da han dunket ned alle fem blinkene lekende lett og gikk i tet.

Men hans stående skyting ble stikk motsatt, nærmest et mareritt.

REAGERER: NRKs skiskytterekspert Ola Lunde. Foto: Vidar Ruud / NRK

– Det er rett og slett elendig stående skyting av Lægreid, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Bæringen bommet totalt hele fire ganger, brukte alle ekstraskuddene sine, og måtte ut i strafferunde. Etterpå hadde Frankrike en ledelse på hele 41 sekunder.

– Dette er for dårlig. Han puster som bare det på standplass og bommer, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Innrømmer problemer

På NRKs radiosending ble det spekulert om Lægreid har fått et stafett-kompleks. Han innrømmer selv at han har slitt etter han bommet på halvparten av skuddene på OL-stafetten i Beijing.

– Det er et eller annet som skjer i hodet, jeg klarer ikke å treffe blinkene, rett og slett. Jeg følte jeg gjorde alt riktig før det, at jeg gikk kontrollert i løypa og hadde rolig nok puls inn på standplass, men det er et eller annet som skjer. Det har skjedd på de andre stafettene jeg har gått på også, sier Lægreid til NRK.

Lægreid må ut i strafferunde i stafetten Du trenger javascript for å se video.

– Føler du at du har fått et stafett-kompleks?

– Jeg har jo fått et stafett-kompleks, absolutt. Jeg har jo ikke skutt to og tre bom på andre serier enn stafett. Det er noe eget, det er noe jeg må finne ut av, sier Lægreid.

Men det vil ikke trener Siegfried Mazet bli med på.

– I dag tror jeg ikke det har noe å si med OL. Jeg tror ikke han har et kompleks med stafett. Vi bestemte at vi skulle gå veldig offensivt i dag. Kanskje var han litt for offensiv i løypa, og da han ankom standplass kunne jeg se at han dro avtrekkeren med for mye styrke. For meg tok han feil der, tror jeg, sier Mazet til NRK.

– Får litt angst

Skiskyttertreneren innrømmer at han nå må ta en prat med Lægreid om veien videre. Likevel har han lyst til å legge bak seg fredagens totalsprekk. Men NRKs ekspert er bekymret.

– Han så veldig urolig ut på bildene jeg så av han. Kanskje gikk han litt for hardt på andre runden og burde latt de andre dra litt. Det kan også være det mentale. At han rett og slett får litt angst når han kommer inn på stående på stafett, sier Lunde.

– Det er en skikkelig utfordring. Først og fremst må han prøve å få snudd litt på det med tanke på stafetten i Anterselva. Det er en mental jobb. Han må prøve å gjøre ting enkelt, tørre å starte nærmere blinken og trekke av første gang du ser det svarte, sier NRK-eksperten.

SLITER PÅ STAFETT: Sturla Holm Lægreid. Foto: Vesa Moilanen / NTB

– Er han en trygg førsteetappeløper for Norge i VM?

– Per nå så er han jo ikke det. Det kan gå veldig fort hvis du klarer å tenke de riktige tankene. Nå er det viktig at han legger det bak seg fortest mulig. Ta tak i de enkle tinga for å gjøre gode ståendeskudd.

Da Lægreid møter NRK igjen har han fått mer tid til å tenke over hva som har gått galt på staffett.

– Du skyter for et lag da. Ikke bare for deg selv. Og det er kanskje det at når jeg går alene og individuelle løp så er jeg ikke så redd for å faile fordi det er bare meg det går utover, mens når du går med andre så er det hele nasjonen du failer for så det er litt høyere press, sier Lægreid.

Sterk opphenting

Tarjei Bø vekslet med Lægreid og Norge var da 40 sekunder bak teten. Med én bom minsket Bø forspranget til 17 sekunder da han vekslet med Norges tredje utsendte Vetle Sjåstad Christiansen.

Han leverte strålende i sporet og med bare ett ekstraskudd var plutselig Norge i tetkampen sammen med da Norges ankermann Johannes Thingnes Bø gikk ut til sin etappe.

HELT RÅ: Johannes Thingnes Bø. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Han viste fort hvorfor han er verdens beste skiskytter, og det tok kort tid før han fikk en stor luke foran tyske David Zobel. Etter at Thingnes Bø hadde fullført sin første skyting med ett ekstraskudd ledet Norge med 26,3 sekunder foran Tyskland.

– Det er helt rått og se på Johannes i forhold til alle andre. Det er et trøkk og en fart som er så imponerende, sa Ola Lunde.

På sin stående skyting hadde Thingnes Bø full kontroll, og Norge kunne cruise inn til seier.