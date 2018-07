Studenten sjokkerte Warholm og Samba – vil ikke møte dem i år

– Jeg kan gjøre alt. Jeg viser hvor allsidig jeg er som utøver. Hekk er ikke det eneste jeg kan gjøre. Jeg er glad for å komme under 20 på 200 meter, jeg tror ikke noen hekkeløper har gjort det før, sier Rai Benjamin fra Antigua og Barbuda til NRK etter å ha løpt 200-meteren på 19,99 sekunder i Paris lørdag kveld.

SUPERTALENT: Rai Benjamin. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det skal vi i aller høyeste grad komme tilbake til, men først skal vi noen uker bakover i tid.

Natt til 9. juni, norsk tid. På et hotell i Stockholm sover Karsten Warholm og Abderrahman Samba. De lader opp til sin tredje superduell på 400 meter hekk på ti døgn og prøver å hente seg inn etter løpet på Bislett.

Samtidig skjer det ting i Eugene, Oregon. I det amerikanske collegemesterskapet klokkes 20 år gamle Rai Benjamin inn til 47,02 på langhekken.

Warholm og Samba våkner til tidenes – til da – nest raskeste 400 meter hekk.

Nytt nivå

For spesielt interesserte er ikke Rai Benjamin noe nytt navn. Det har gått rykter om hans talent, slik det for eksempel også går rykter om Jakob Ingebrigtsens talent.

Men at han skulle løpe så fort, kan ikke betegnes som annet enn sensasjonelt. Et sjokk.

– Jeg vet hva det koster å springe på 47-tallet, og dette er en tid på lavt 47. Det er et nytt nivå, innrømmer verdensmesteren på distansen, Karsten Warholm, til NRK noen timer senere.

– Vi får se når han kommer til Europa. Det er noe annet å løpe på europeiske baner, sier Samba til NRK etter å ha slått Warholm i Stockholm.

Samba løper for øvrig på ny Diamond League-rekord. 47,41 er likevel godt bak Benjamins supertid. Verdensmester Warholm setter ny nordisk rekord med 47,81.

SAMBA-TAKTER: Karsten Warholm og Abderrahman Samba sørger for at 400 meter hekk ikke lenger er en øvelse arrangørene bare vil ha unnagjort. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Møttes – i frokostsalen

Denne helga i Paris fikk Warholm og Samba møte sin nye rival. I frokostsalen og på oppvarmingsbanen, vel å merke.

I Diamond League-stevnet lørdag kveld valgte 20-åringen altså å stille til start på 200 meter, en distanse han ikke hadde løpt før i 2018. Før startskuddet gikk (for øvrig hele tre ganger, det ble to tjuvstarter), hadde han en personlig rekord på 20,64.

19,99 sekunder senere hadde han en personlig rekord på 19,99 sekunder. Løpet gikk for øvrig i motvind (-0,6 m/s).

Rai Benjamin ble nummer to, kun slått av studiekameraten Michael Norman. Norman løp på 19,84 og viste at han blir en farlig mann på både 200 og 400 meter flatt de nærmeste årene.

Rai Benjamin insisterer på at han er og blir hekkeløper, først og fremst.

Løper hekk i VM

– Jeg vil gjøre alt i framtida, jeg vil ikke begrense meg selv. Når det blir mer seriøst, vil jeg velge 400 hekk. Men jeg er ung, jeg kan gjøre alt, så hvorfor ikke, sier Benjamin til NRK.

– Når løper du din første 400 meter hekk i Diamond League?

– Neste år. Ikke i år.

– Men i VM neste år får vi se deg på 400 m hekk?

– Ja, definitivt.

Vanskelig å si nei

Benjamin skal også delta i Diamond League-stevnet i Lausanne torsdag. Ifølge seg selv stiller han også der på 200 meter.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er imidlertid ikke overbevist om at det ikke blir dueller mellom Samba, Warholm og Benjamin denne sesongen.

– Han er ung og collegeutøver, og kan ha godt av å velge andre distanser. Men hvis han kommer inn i kommersielle Diamond League, så kan det hende han får et tilbud det blir vanskelig å si nei til, påpeker Rodal.

At 400 meter hekk blir en mer attraktiv øvelse fra uke til uke, er det ingen tvil om. For nå er det en gjeng unge profiler som løfter hverandre fram. Dermed er også Benjamin attraktiv for arrangørene.

Hans første møte med verdenseliten, blir en skikkelig godbit. En attraksjon.

Fire store

I Karsten Warholm (22) fra Norge har øvelsen fått en verdensmester som byr på seg selv, snakker godt engelsk med glimt i øyet – og blir bedre og bedre for hver uke, selv om han blir slått i Diamond League-stevnene. Internasjonal presse elsker ham.

Man skal definitivt heller ikke glemme Kyron McMaster (21) fra De britiske Jomfruøyer, som vant Diamond League-finalen i fjor og som snek seg inn mellom Samba og Warholm i Paris lørdag kveld etter skadefravær.

Rai Benjamin (20) fra Antigua og Barbuda er studenten med et potensial det er vanskelig å se grenser for.

Og den nye eneren heter altså Abderrahman Samba (22) og løper for Qatar. Mannen som fram til i fjor bare satte ut hekker for treningskameratene, virker ustoppelig.

I Paris lørdag kveld satte han ikke bare nok en personlig rekord.

Han løp raskere enn Rai Benjamins superløp i Eugene og ble den andre i historien til å løpe 400 meter hekk under 47 sekunder. 46,98 er hans nye bestenotering.

HISTORISK LØP: Bare én mann har løpt 400 meter hekk fortere enn det Abderrahman Samba gjør her. Du trenger javascript for å se video. HISTORISK LØP: Bare én mann har løpt 400 meter hekk fortere enn det Abderrahman Samba gjør her.

Verdensrekorden er truet

Det betyr at Kevin Youngs verdensrekord på 46,78, satt under OL i Barcelona, plutselig begynner å leve farlig.

– Det er stort for meg å løpe under 47, jeg er nå den nest raskeste manne i verden (på 400 meter hekk). Det er stort, det er drømmen min, og jeg jobber hardt for å bli den raskeste mannen i verden, fastslår Samba.

Det samme gjør naturligvis Benjamin.

– Ja, definitivt!

– Så du går for verdensrekord?

– Selvsagt, sier Rai Benjamin.

REKORDLØPET: Kevin Young løper inn til eventyrlige 46,78 under OL i Barcelona i 1992, en verdensrekord av den typen man tror vil vare evig til den plutselig er slått. Foto: Deither Endlicher / Ap

Warholm går trappa

Karsten Warholm vil naturligvis være med på dansen, men uten å bli så ivrig at han snubler ut av den kursen han har staket ut, som tross alt gjør ham bedre fra uke til uke.

– Hvis andre ønsker å stresse med det, er det fantastisk bra. Det er det rekorder er til for, å bli slått. Men jeg liker helst å fokusere på hvordan jeg kan bli bedre, og som sagt så liker jeg også å gå trappene. Plutselig en dag står vi der, men jeg orker ikke å forhaste meg med det, sier verdensmesteren.

Benjamin forventer også at Warholm blir vrien å hanskes med i framtida, selv om nordmannen har fått nye utfordrere som løper fryktelig fort.

– Karsten er en fantastisk person, som jobber hardt, fastslår Rai Benjamin.