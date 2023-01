– Nå har alt falt ned. Strømmen har gått rett og slett. På hele stadion, kommenterte Andreas Stabrun-Smith på NRKs radiosending.

Bildene forsvant på TV 2s sending og seerne fikk ikke med seg rennet, mens NRKs radiosending fortsatte ettersom systemet gikk på SIM-kort, mobildata og egne batterier.

TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen slo oppgitt ut med armene på standplass og storskjermen gikk i svart.

– Alt er borte. Dette er rett og slett skrekk og gru, kommenterte Stabrun Smith.

– Det er det mest skandaløse skiskytterrennet jeg noen gang har vært på, slo NRKs kommentator fast.

TV-bildene kom tilbake etter en periode i svart, men da rennet så ut til å være avgjort gikk strømmen på nytt.

– Det er jo en katastrofe, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk etter at rennbildene hadde vært borte.

Bjørndalen sier han aldri har opplevd liknende på sine 30 år i skiskyttersirkuset.

– Det er jo håpløst. Jeg kunne bare reist hjem, og hadde ikke noe behov for at jeg sto der. Plutselig var det strøm igjen og vi fikk kommentert noen minutter, og så forsvant det igjen. Det var en liten parodi, sier Bjørndalen til NRK.

Bilder fra NRKs fotograf. Du trenger javascript for å se video. Bilder fra NRKs fotograf. Video: Hanna Hiim Sindre / NRK

– Arrangørtabbe

Tidtakersystemet forsvant aldri og hverken strømbrudd eller konkurrenter kunne hindre Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen i å ta dobbelt norsk seier.

For Sturla Holm Lægreid ble strømbruddet avgjørende da han bommet på siste skyting og ble preget av at strømmen hadde tatt lyset ved blinkene.

– Skytinga gikk bra, jeg følte jeg hadde skikkelig kontroll, så ble det mørkt på siste skyting så da var det vanskelig å se blinkene. Sånn er det, uflaks dessverre, sier Lægreid til NRK.

OPPGITT: Holm Lægreid bommet da strømmen hadde gått og blinkene var mørke. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Hvordan var det å skyte?

– Da flyttes fokuset fra å treffe til å bare se blinkene egentlig. Det å skille svart fra det som var litt grått er mye vanskeligere enn å skille svart fra hvitt. Det var vanskelig. Jeg var heldig som bare slapp unna med én bom, sier Lægreid.

Han var oppgitt etter målgang og førte at han var én bom unna seieren, og den kom mens strømmen og lyset ved blinkene var borte.

– Strømbrudd er en arrangørtabbe, det må de få fikset, mener onsdagens fjerdeplass.

– Det er med på å avgjøre. Hvis det er urettferdige skyteforhold og det ikke blir likt for alle så gagner det de som får de beste forholdene, sier Lægreid.

FALT UT: Ola Lunde måtte få hjelp fra NRKs reporter til å kommentere rennet. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Tarjei Bø kom inn til skyting mens strømmen var borte. Da var det mørkt bort til skivene, men han skjøt fullt hus.

– Frykter du at rennet kan bli strøket?

– Nei, nei, nei absolutt ikke. Vi kunne jo skyte, det er bare at det var en utfordring vi ikke var forberedt på. Fikk beskjed ute i løypa at strømmen var gått, men det var etter at jeg hadde skutt. Jeg synes mest synd på de som stod å skjøt mens strømmen gikk. Å få den overraskelsen midt i serien fortjener en unnskyldning, mener Bø.

Resultatet blir stående

Etter løpet forteller sportsdirektør i IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet), Daniel Böhm, at stryking av rennet ville bli en vurdering i jurymøte etter rennet.

– Er det mulighet for at rennet blir kansellert?

– Vi skal ha et jurymøte etter løpet som vanlig. Så må vi høre på utøverne som ble påvirket av strømbruddet. Det blir en del av vurderingen. Tidtakinga ble aldri påvirket, så det er et gyldig resultat foreløpig. Men det trengs å evalueres for å høre hva de påvirkede utøverne sier, forteller Böhm til NRK.

– Det er en veldig uheldig situasjon som man ikke vil skal skje. Akkurat nå så evaluerer vi hva som har skjedd. Vi har ikke funnet grunnen for strømbruddet enda, men det skal vi finne ut av i ettermiddag, så det ikke skjer igjen, fortsetter han.

Rett etter jurymøtet fikk NRK bekreftet at resultatet blir stående.

– Ganske tøft

AVBRUTT: Intervjuet med Vetle Sjåstad Christiansen ble avbrutt av strømbrudd nummer to. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Sjåstad Christiansen merket lite til strømbruddet, men fikk beskjed om problemene på vei inn til siste skyting.

– På siste sekundering får jeg beskjed om at strømmen har gått og at det er dårlig sikt, så jeg gjør mine forberedelser med å tenke at jeg skal skru opp bakre iris-blender i hvert fall 0,2 millimeter for å slippe inn litt mere lys. Det føler jeg at jeg ikke trenger så jeg bare går på, forteller hallingen som bommet én gang og mistet seieren.

Ute i løypa stod trenerne og skjønte ingenting da de ikke fikk noen mellomtider på tidtakersystemet.

– Nå kan jeg bare si at strømmen har gått og at det er mørkt på stadion. Så da må man bare jobbe ut fra skytetider. Det kan være litt mørkere på skivene, men de har godt syn så vi håper det går bra, sier landslagssjef Per Arne Botnan som er på sekunderingspost langs løypa.

VANT: Johannes Thingnes Bø tok sesongen åttende seier. Foto: Matthias Schrader / AP

Thingnes Bø startet tidlig og hadde gått i mål da strømmen forsvant.

– Jeg la i hvert fall ikke merke til noe. Men han som startet som nummer fem sa at han hadde lagt merke til strømbruddet. Jeg tro jeg har hatt ganske så flaks i dag, forteller Thingnes Bø til NRK.

Han synes det er kjedelig at strømbruddet påvirka konkurrentene.

– Det er ganske tøft for de som får det. Jeg tror mange fikk beskjed før de kom inn til standplass at de må være forberedt på det. Men du har mindre lys på blinkene, så man ser mindre forskjell på det svarte og det hvite. Det er ikke helt lett det, sier Bø.