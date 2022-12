Strøm vant i Hoppuka - tok sin første verdenscupseier

Syk Jakob Ingebrigtsen trakk seg fra nyttårsløp

Jakob Ingebrigtsen skulle feiret nyttår i shorts og treningstrøye under det fem kilometer lange gateløpet «Cursa dels Nassos» i Barcelona i kveld.

Men hverken han eller bror Filip Ingebrigtsen dukket opp på startstreken.

– Jakob fikk vondt i halsen i går kveld, forklarer hans agent Daniel Wessfeldt til NRK.

Yngstemann Ingebrigtsen forsøkte å ta en liten løpetur ved lunsjtider, men irritasjonen i halsen var fremdeles der.

– Da valgte han å kansellere det, sier Wessfeldt.

Videoer på sosiale medier viser at Ingebrigtsen slapp å tilbringe nyttårsaften sengeliggende. Tross en sår hals, møtte han opp ved løypen for å ta bilder med og signere autografer for fansen.

For Filip Ingebrigtsen oppsto det andre problemer.

– Filip fikk vondt i magen i natt, så det var bare Henrik og Karoline som løp, forteller svensken.

Henrik Ingebrigtsen klarte ikke å henge med tetgruppen lenge, og kom i mål på 13.58. Adisu Girma vant løpet på 13.25.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en sterk sesong, med norsk rekord på 5000 meter (14.31,07) som høydepunktet. Hun var blant favorittene i kvinneklassen, men klarte ikke å hamle opp med vinner Ejgayehu Taye Haylu, som kom i mål på 14.21.

Bjerkeli Grøvdals tid i mål var 15.06, seks sekunder bak hennes personlige rekord på fem kilometer gateløp.